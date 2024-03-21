Badminton Milli Takımı Ankara'da kampa girecek

Badminton Milli Takımı, 27 Mart-5 Nisan tarihlerinde Ankara'da kampa girecek.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Keçiören ilçesinde yapılacak ve teknik direktör Barış Boyar yönetimindeki kampta yer alacak milli sporcular şöyle:

Kadınlar: Neslihan Yiğit, Zehra Erdem,Yasemen Bektaş Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Özge Bayrak Sinem Yıldız, Elifnur Demir, Nisa Nur Çimen, Beren Aşkar, Ravza Bodur, Aleyna Korkut, Zeynep Berre Ocakoğlu, Sude Naz Acu.

Erkekler: Emre Lale, Yusuf Yaşar, Serhat Salım, Emre Sönmez, Mehmet Can Töremiş, Veysel Taşdemir, Burak Çeşitcioğlu, Arda Öz Buğra Akta, Gökay Göl.