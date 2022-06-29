Aydınlı Dünya, Türkiye Şampiyonu oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydınlı Dünya, Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Aydınlı Dünya, Türkiye Şampiyonu oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Dünya Ezgi Sayan (22), geçtiğimiz gün Bursa'da düzenlenen U23 Atletizm Şampiyonası'ndan Türkiye Şampiyonluğu ile döndü.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Dünya Ezgi Sayan (22), geçtiğimiz gün Bursa'da düzenlenen U23 Atletizm Şampiyonası'ndan Türkiye Şampiyonluğu ile döndü.

Türkiye'nin en iyi altyapı atletlerini bir araya getiren U23 Atletizm Şampiyonası, Bursa Atıcılar Pisti'nde 25-26 Haziran'da yapıldı. Bursa'daki Türkiye U23 Atletizm Şampiyonası'nda iki gün boyunca büyük bir mücadele yaşandı. 214 atletin boy gösterdiği şampiyonada Aydın'ı temsil eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 22 yaşındaki Dünya Ezgi Sayan ise şampiyonadan başarıyla döndü. Kıyasıya mücadelelere sahne alan müsabakalarda Aydınlı genç sporcu, çekiç atma branşında büyükler kategorisinde Türkiye 5.'si olurken, U23 yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Genç sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, başarıların devamını dilerken, "Sporcumuzu ve Milli Takım antrenörümüzü tebrik ediyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletizm Türkiye Aydın Bursa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title