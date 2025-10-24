Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşma, Alman basınında geniş yankı buldu.

"İSTANBUL KAZANINDA ENDİŞELER ARTTI"

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından n-tv, Fenerbahçe- Stuttgart maçına "Stiller'in İstanbul kazanındaki ihmali Stuttgart'ta endişeleri artırdı" başlığıyla yer verdi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

" Stuttgart, İstanbul deplasmanında Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'sine karşı zorlu bir mücadele verdi. Alman milli yıldız Angelo Stiller'in hatası belirleyici oldu. VAR birkaç kez devreye girmek zorunda kaldı ve Stuttgart, Avrupa Ligi'nde ikinci deplasman yenilgisini aldı."

"KIL PAYI YENİLDİLER"

Kicker, maçın genel dengesine vurgu yaptı:

"VfB Stuttgart, özellikle fırsatları değerlendirememesi nedeniyle Fenerbahçe deplasmanında 1-0'lık skorla mağlup oldu." Benzer şekilde Sportschau, "VfB'nin Fenerbahçe karşısında hücum gücü eksikti" başlığını attı ve "penaltı pozisyonlarının oyunu kaotik hale getirdiğini" yazdı.

"HAVAYI BİLE TİTRETEN BİR GÜRÜLTÜ"

ZVW, İstanbul'daki atmosferi övgüyle anlattı:

"Fenerbahçe- Stuttgart maçı bir futbol karşılaşmasından çok dayanıklılık testine benziyordu. Stadyumda 45 bin kişi vardı; havayı bile titreten bir gürültü... Alev alev yanan bu atmosferde Stuttgart, Avrupa sahnesinde rekabet etmekten fazlasını başarmak istedi ancak 0-1'lik yenilgiyle sahadan ayrıldı."

"İSTANBUL CEHENNEMİNDE KAYBETTİLER"

Bild, karşılaşmayı "Stuttgart İstanbul cehenneminde kaybetti" başlığıyla manşetine taşıdı. Haberde, maçın gergin atmosferi ve son düdük sonrası yaşanan tartışmalar şu şekilde aktarıldı:

"Son düdükten sonra büyük bir heyecan yaşandı. Uzatma dakikalarında Stuttgartlı Deniz Undav ile Fenerbahçeli İsmail Yüksek arasında gerginlik çıktı. Maçın sonunda ise tartışmalar büyüdü, Chabot takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi."

"SÜREKLİ ISLIKLAR VE KAOTİK PENALTILAR"

Frankfurter Allgemeine, Türk taraftarların yarattığı baskıya dikkat çekti:

"VfB oyuncuları neredeyse her topa dokunduklarında yuhalandı. Türk futbolunun hararetli atmosferinde Stuttgart temkinli başladı ancak baskı altında kaldı."

t-online ise "İstanbul'un cehenneminde penaltı fırtınası" başlığıyla hakem kararlarını eleştirdi:

"Stuttgart sahada güçlü bir rakiple mücadele etmekle kalmadı, hakem de üç kez spot ışıkları altındaydı."

"STILLER'İN HATASI MAÇA MAL OLDU"

Welt gazetesi ise maçı özetle şu ifadelerle değerlendirdi:

"Stuttgart, Fenerbahçe karşısında üst üste ikinci Avrupa Ligi yenilgisini aldı. Angelo Stiller, sonucu belirleyen penaltıya neden oldu. VAR müdahalesinin ardından iki penaltı iptal edildi."