Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşma, Alman basınında geniş yankı buldu. Alman gazeteleri, Chobani Stadyumu'ndaki atmosferi "cehennem" olarak nitelendirirken, hakem Jakob Kehlet'in tartışmalı kararlarına da dikkat çekti. İşte atılan manşetler...

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.
  • Stuttgart, Angelo Stiller'in hatası nedeniyle penaltı verdi ve bu golle maçı kaybetti.
  • VAR müdahalesiyle maçta iki penaltı iptal edildi.
  • Stuttgart, Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci deplasman yenilgisini aldı.
  • Maçta 45 bin seyirci vardı ve stadyumda yüksek gürültü seviyeleri kaydedildi.
  • Son düdükten sonra Deniz Undav ile İsmail Yüksek arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşma, Alman basınında geniş yankı buldu.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

"İSTANBUL KAZANINDA ENDİŞELER ARTTI"

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından n-tv, Fenerbahçe- Stuttgart maçına "Stiller'in İstanbul kazanındaki ihmali Stuttgart'ta endişeleri artırdı" başlığıyla yer verdi.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Haberde şu ifadelere yer verildi:

" Stuttgart, İstanbul deplasmanında Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'sine karşı zorlu bir mücadele verdi. Alman milli yıldız Angelo Stiller'in hatası belirleyici oldu. VAR birkaç kez devreye girmek zorunda kaldı ve Stuttgart, Avrupa Ligi'nde ikinci deplasman yenilgisini aldı."

"KIL PAYI YENİLDİLER"

Kicker, maçın genel dengesine vurgu yaptı:

"VfB Stuttgart, özellikle fırsatları değerlendirememesi nedeniyle Fenerbahçe deplasmanında 1-0'lık skorla mağlup oldu." Benzer şekilde Sportschau, "VfB'nin Fenerbahçe karşısında hücum gücü eksikti" başlığını attı ve "penaltı pozisyonlarının oyunu kaotik hale getirdiğini" yazdı.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

"HAVAYI BİLE TİTRETEN BİR GÜRÜLTÜ"

ZVW, İstanbul'daki atmosferi övgüyle anlattı:

"Fenerbahçe- Stuttgart maçı bir futbol karşılaşmasından çok dayanıklılık testine benziyordu. Stadyumda 45 bin kişi vardı; havayı bile titreten bir gürültü... Alev alev yanan bu atmosferde Stuttgart, Avrupa sahnesinde rekabet etmekten fazlasını başarmak istedi ancak 0-1'lik yenilgiyle sahadan ayrıldı."

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

"İSTANBUL CEHENNEMİNDE KAYBETTİLER"

Bild, karşılaşmayı "Stuttgart İstanbul cehenneminde kaybetti" başlığıyla manşetine taşıdı. Haberde, maçın gergin atmosferi ve son düdük sonrası yaşanan tartışmalar şu şekilde aktarıldı:

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

"Son düdükten sonra büyük bir heyecan yaşandı. Uzatma dakikalarında Stuttgartlı Deniz Undav ile Fenerbahçeli İsmail Yüksek arasında gerginlik çıktı. Maçın sonunda ise tartışmalar büyüdü, Chabot takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi."

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

"SÜREKLİ ISLIKLAR VE KAOTİK PENALTILAR"

Frankfurter Allgemeine, Türk taraftarların yarattığı baskıya dikkat çekti:

"VfB oyuncuları neredeyse her topa dokunduklarında yuhalandı. Türk futbolunun hararetli atmosferinde Stuttgart temkinli başladı ancak baskı altında kaldı."

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

t-online ise "İstanbul'un cehenneminde penaltı fırtınası" başlığıyla hakem kararlarını eleştirdi:

"Stuttgart sahada güçlü bir rakiple mücadele etmekle kalmadı, hakem de üç kez spot ışıkları altındaydı."

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

"STILLER'İN HATASI MAÇA MAL OLDU"

Welt gazetesi ise maçı özetle şu ifadelerle değerlendirdi:

"Stuttgart, Fenerbahçe karşısında üst üste ikinci Avrupa Ligi yenilgisini aldı. Angelo Stiller, sonucu belirleyen penaltıya neden oldu. VAR müdahalesinin ardından iki penaltı iptal edildi."

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 380.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

