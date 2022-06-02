Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası başladı - Haberler

- Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası başladı

MERSİN - Uluslararası Cimnastik Federasyonu takviminde önemli bir yere sahip olan Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası Mersin'de başladı.

Mersin cimnastikte büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Cimnastik Federasyonu takviminde önemli bir yere sahip olan Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası Mersin Cimnastik Salonu'nda başladı. Mersin'in ev sahipliğinde organize edilen şampiyonaya 14 ülkeden 89 sporcu katılırken, Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek. Şampiyona artistik cimnastik müsabakalarıyla başlarken, sporcular şampiyonluk için büyük bir mücadele verdiler.

Türk Milli Takımı'nda aerobikte; Şimal Seyman, Okay Arsan, Göktürk Balcı, artistik kadında; Zeynep Kurtuluş, Atiye Berra Karademir, Beren Bay, artistik erkekte; Volkan Arda Hamarat, Ahmet Burak Ekici, Altan Doğan, ritmikte de; Hatice Gökçe Emir, Defne Eylül Kılıç ile Deniz Oskay madalya almak için ter dökecek.