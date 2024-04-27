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Arda Güler'in golüyle Real Madrid deplasmanda galip

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında lider Real Madrid, Arda Güler'in golüyle deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti. Arda'nın ikinci golü de sağ elini kalbine götürerek ve sol işaret parmağını havaya kaldırarak kutlaması dikkati çekti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin ( La Liga ) 33. haftasında lider Real Madrid, Arda Güler'in golüyle deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.

Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren, son 5 karşılaşmada forma şansı bulamayan ve ilk defa bir La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, 29. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

Sağ kanattan Dani Carvajal'ın pasında, defanstaki Zubeldia'nın hatasını iyi değerlendiren Arda, güzel bir şutla topu ağlarla buluşturdu.

Türk futbolcu, bu sezon La Liga'da 10 Mart'taki Celta Vigo maçından sonra Real Madrid formasıyla ikinci golünü Real Sociedad'a attı.

Arda'nın ilkinde olduğu gibi ikinci golünü de sağ elini kalbine götürerek ve sol işaret parmağını havaya kaldırarak kutlaması ve bu hareketi sembolü haline getirmesi dikkati çekti.

Karşılaşmanın 15. dakikasında kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle hakeme yaptığı itirazdan dolayı sarı kart gören Arda, 68. dakikada yerini Vinicius'a bıraktı.

İspanyol basını karşılaşmayla ilgili internet sayfalarında yaptığı yorumlarda, "Arda Güler, Real Madrid'i sırtlıyor", " Madrid'in en iyisi Arda", " Madrid'in gelecek vaat eden Türk'ü kendini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Ancelotti, Bayern maçını düşünüyor

Teknik direktör Carlo Ancelotti, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Bayern Münih'e karşı oynayacakları maçı düşünerek, son oynanan Barcelona maçındaki ilk 11'ine göre 9 oyuncusunu değiştirerek Real Sociedad maçına çıktı.

Eflatun beyazlılarda Madrid'de kalan Bellingham dışında Vinicius, Kroos, Camavinga, Valverde, Lucas Vazquez ve Rüdiger gibi önemli futbolcular yedek kulübesinde otururken, sadece Modric ve Tchouameni ilk 11'de yerini korudu.

Real Madrid şampiyonluğa daha da yaklaştı

La Liga'da 33. haftanın açılış maçını kazanarak şampiyonluğunu ilan etmeye yaklaşan Real Madrid puanını 84'e çıkardı.

Madrid ile en yakın rakibi ve 1 maç eksiği bulunan Barcelona arasında 14 puan fark var.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Kubo'nun ağlara gönderdiği topta, pozisyonun öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle VAR'dan gelen uyarı sonrasında golü iptal edilen ve 72. dakikada Oyarzabal'ın golü ofsayt olduğu için geçersiz sayılan Real Sociedad ise kendi evinde puan alamadı.

Kaynak: AA / Spor

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