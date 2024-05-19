Antakya'da Badminton Aday Hakemlik Kursu Açıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Türkiye Badminton Federasyonu tarafından badminton aday hakemlik kursu düzenlendi. Kursa 5 farklı ildeki adaylar katıldı ve başarılı olanlar hakemlik yapabilecekler.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde badminton aday hakemlik kursu açıldı.
Türkiye Badminton Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sedat Turunç, Merkez Spor Salonu'ndaki kursun açılışında, hakem adaylarına teorik eğitim verileceğini söyledi.
Eğitime 5 ilden adayların katıldığını belirten Turunç, "Kursumuza 70 hakem adayı başvurdu. Kurs ve sınavları başarıyla geçen adaylar sonraki süreçte hakemlik yapabilecekler." dedi.
Turunç, adaylara başarı diledi.