Üye Girişi
Haberler

Ankara Ragbi Spor Kulübü Türkiye Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nı kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nda Ankara Ragbi Spor Kulübü şampiyon oldu. Final maçında Firuzköy'ü yenen Ankara Ragbi, şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük karşılaşmasında ise Kandıra Akçakoca Anadolu Liseliler, Selçuk Kartallar'ı mağlup etti.

Türkiye Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nı, Ankara Ragbi Spor Kulübü kazandı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Spor Tesisleri'nde oynanan final maçında Firuzköy'ü yenen Ankara Ragbi, şampiyonluğa ulaştı.

Üçüncülük karşılaşmasında ise Kandıra Akçakoca Anadolu Liseliler, Selçuk Kartallar'ı mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

Akçakoca Kandıra Türkiye Selçuk Ankara Spor Spor Güncel Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title