Ankara Ragbi Spor Kulübü Türkiye Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nı kazandı
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nda Ankara Ragbi Spor Kulübü şampiyon oldu. Final maçında Firuzköy'ü yenen Ankara Ragbi, şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük karşılaşmasında ise Kandıra Akçakoca Anadolu Liseliler, Selçuk Kartallar'ı mağlup etti.
Türkiye Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nı, Ankara Ragbi Spor Kulübü kazandı.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Spor Tesisleri'nde oynanan final maçında Firuzköy'ü yenen Ankara Ragbi, şampiyonluğa ulaştı.
Üçüncülük karşılaşmasında ise Kandıra Akçakoca Anadolu Liseliler, Selçuk Kartallar'ı mağlup etti.