Ankara haberleri | Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'dan Bekir Karadeniz'i transfer etti Spor Haberleri Gelen Ankara haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'dan orta saha oyuncusu Bekir Karadeniz'i kadrosuna kattı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'dan orta saha oyuncusu Bekir Karadeniz'i kadrosuna kattı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Pendikspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Bekir Karadeniz ile 2022-2023 sezonu sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Bekir Karadeniz'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Pendikspor Karadeniz Ankara Spor Haberler

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