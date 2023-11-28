Ankara'da "Sporun Devleri Buluşuyor" ödül töreni gerçekleştirildi.

Özel bir televizyon kanalının düzenlediği "Sporun Devleri Buluşuyor" ödül törenin 8.'si Ankara'da gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti milletvekilleri, çeşitli federasyon başkanları ve sporcular katıldı. Törende konuşan Bakan Bak, Türk sporcuları tebrik ederek, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk sporu devasa adımlar atıyor. Spor tesislerine yapılan yatırımlar ve ortaya çıkan pek çok eser var ve bunun sonuncunda gelen başarılar var. Öncelikle bu yılki başarılarından dolayı şampiyon sporcularımızı tebrik ediyorum. Voleybol Bayan Milli takımımızı tebrik ediyorum, bir alkış onlara şampiyon oldular. A Milli takımımızı tebrik ediyorum gruplarından lider olarak çıktılar ve onlara Almanya'da başarılar diliyoruz. Pek çok madalyalar geliyor onların isimlerini say say bitmiyor. Mete Gazoz'a, Taha Akgün'e, Rıza Kayaalp'e bir alkış. Yani gurularımızı alkışlıyoruz. İşte güzel bir camia, güzel bir aile ve bu ailenin bir mensubu olmaktan da gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk sporunu gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Bak, "Türk sporunu güzel şeyler bekliyor. İnşallah Paris Olimpiyatlarında yine bayrağı göndere çekeceğiz. Onun için çalışacağız ve bu gençlerin hepinizin desteğine ihtiyacı var. Türk sporu önemli süreçlerden geçiyor. Malumunuz, Avrupa'nın ve dünyanın en modern tesislerine sahibiz. Bu vesile ile yapılan stadyumlar, ortaya konan büyük tesisler, salonlar ve yüzme havuzları ile pek çok şampiyonluk geliyor. Türkiye bu süreçlerde pek çok Avrupa ve Dünya Şampiyonasını yapacak kapasitede ve bunu başarıyla yürütüyor. İnşallah gelecekte de çok daha büyük başarıları hep beraber yaşayacağız. Bildiğiniz üzere 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Bu da Türk sporunun geldiği noktayı gösteriyor. Her yerde tesisler yapılıyor. Bize yeni şampiyonlar lazım. İnanıyoruz ki Avrupa Dünya Şampiyonları, Olimpiyat Şampiyonları, bu ülke için gelecek. Gençlerimize güveniyoruz" dedi.

Törene katılamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise mesaj gönderdi. Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Ayşe Soykan, Ersin Tatar adına mesajı salona okudu. Mesajda, "Çok istememe rağmen program yoğunluğundan dolayı aranızda bulunamamaktayım. İlk gençlik yıllarından itibaren sporun ruh ve beden sağlığı üzerindeki iyileştirici gücü ile insanlık arasından birleştirici gücüne inanmış biri olarak spor, hayatımda önemli bir yere sahip. Sporu konuşmanın yanında herkesi spor yapmaya davet ederek, özellikle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sağlam bir tuh ve beden sağlığı için düzenli sporun faydalarından istifade edilmesinin önemini vurgulamak istiyorum. Spor sağlıktır, spor kardeşliktir" ifadelerine yer verildi.

Konuşmaların ardından ilk ödülü ise Down Futsal takımı aldı. Down sendromlu sporcular Bakan Bak ile fotoğraf çektirip kutlama yaptı. - ANKARA