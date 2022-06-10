Anadolu Efes, Shane Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı - Haberler

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Anadolu Efes, Shane Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

AA - Ercan Çakar - Spor
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Anadolu Efes, Shane Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD asıllı milli basketbolcu Shane Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD asıllı milli basketbolcu Shane Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon oyuncumuz Shane Larkin ile 2 yıllık sözleşme yeniledik. Shane, bu süre içerisinde NBA çıkış opsiyonuna da sahip olacak." ifadelerine yer verildi.

Yıldız basketbolcu, Anadolu Efes ile ikişer THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Anadolu Efes Shane Larkin Basketbolcu basketbol Spor Haberler

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