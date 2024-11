Anadolu Efes EuroLeague'de Monaco'ya Yenildi

İSTANBUL,

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Carmelo Paternico, Nick Van Den Broeck

ANADOLU EFES: Nwora 8, Thompson 8, Poirier 14, Ercan Osmani 11, Bryant 5, Beaubois 8, Smits 10, Oturu 2, Willis 3, Doğuş Özdemiroğlu, Hollatz, Johnson Jr

MONACO: James 12, Diallo 9, Blossomgame 6, Motiejunas 8, Loyd 14, Papagiannis 15, Okobo 6, Strazel 5, Brown 4, Furkan Korkmaz 2, Tarpey, Jaiteh

1'İNCİ PERİYOT: 23-22

DEVRE: 41-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-52

Anadolu Efes, EuroLeague 8'inci hafta karşılaşmasında AS Monaco'yu konuk etti. Çekişmeli geçen mücadeleyi konuk ekip AS Monaco, 81-69'luk skorla kazandı. Bu sonucun ardından Fransız ekibi, 5 galibiyete ulaşırken; Anadolu Efes, 4'üncü kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise AS Monaco'da 15 sayı kaydeden Papagiannis oldu.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9'uncu haftasında deplasmanda Baskonia'ya konuk olacak. Monaco ise evinde Kızılyıldız ile karşılaşacak.