Altınordu, Halil Can Cemali ile yollarını ayırdı

Altınordu'ya yaz transfer döneminde katılan orta saha oyuncusu Halil Can Cemali'yle karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altınordu, yaz döneminde Uşakspor'dan kadrosunu kattığı orta saha oyuncusu Halil Can Cemali'yle karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı. Kamp dönemindeki performansıyla teknik heyetten geçer not alamayan 21 yaşındaki oyuncu, başka kulüplere kiralık gönderilmek istense de oyuncuya kulüp bulunamadı. Transfer döneminin sona ermesiyle kulüp bulamayan ve takımdan gönderilmesine karar verilen Halil Can Cemali takımdan ayrıldı.

Öte yandan geçtiğimiz sezon Uşakspor'da 9 resmi müsabakada görev alan genç oyuncu, yaz transfer döneminde Altınordu ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. - İZMİR