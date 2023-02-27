Altay'ın seyircisiz oynama cezasına düzenleme Spor Haberleri Spor Toto 1'inci Lig'de 15'inci haftadaki Göztepe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle 6 iç saha maçını seyircisiz oynama cezası alan Altay'ın cezasına düzenleme getirildi. Spor Toto 1'inci Lig'de 15'inci haftadaki Göztepe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle 6 iç saha maçını seyircisiz oynama cezası alan Altay'ın cezasına düzenleme getirildi. Normalde 30'uncu haftadaki Sakaryaspor'la randevusunda taraftarına kavuşması gereken siyah-beyazlılar, deprem felaketi sonrası Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Sakaryaspor önünde de boş tribünler önünde mücadele edecek. Aldığı ceza sonrası İzmir'deki Boluspor, Pendikspor ve Adanaspor müsabakalarında 12'nci adamdan mahrum kalan Altay, iç sahada seyircisiz oynama cezalarını Manisa FK, Altınordu ve Sakaryaspor karşılaşmalarıyla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, 34'üncü haftada oynanacak Göztepe derbisiyle evinde taraftarına kavuşacak. Altaylı taraftarlar İl Güvenli Kurulu kararıyla Denizlispor ve Keçiörengücü deplasmanlarına da alınmamıştı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Sakaryaspor Altay Spor Spor Haberler

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