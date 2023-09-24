Altay, Bodrum FK'yı konuk edecek

1'inci Lig'de düşme hattındaki Altay, Play-Off potasındaki Bodrum FK'yı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda konuk edecek. Altay kötü gidişe son vermeyi, Bodrum ekibi ise 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

1'inci Lig'de 6'ncı haftanın kapanış mücadelesinde düşme hattındaki Altay yarın Ege derbisinde Play-Off potasındaki Bodrum FK'yı konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Yunus Dursun yönetecek. Karşılaşmanın biletleri maraton ve misafir tribünü 55, numaralı 109, VIP A-C 654, VIP B 1308 TL'den satışa sunuldu.

Ligde oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet alan Altay 3 puanla 16'ncı sırada; 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan 10 puanlı Bodrum FK ise 3'üncü basamakta yer alıyor. Teknik direktör Tuna Üzümcü ile yolları ayıran Altay'da antrenör Özkan Kılıç görev yapacak. Ege derbisinde Altay kötü gidişe son vermeyi, Bodrum ekibi ise 3'te 3 yapmayı hedefliyor.