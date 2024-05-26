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Alican Özcan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor

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Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi para tekvandocu Alican Özcan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak adını tarihe yazdırmayı hedefliyor. Kariyerinde 4 Avrupa şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği ve 2 dünya üçüncülüğü bulunan 23 yaşındaki Alican, Türkiye'yi temsil edecek.

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi para tekvandocu Alican Özcan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak adını tarihe yazdırmayı hedefliyor.

Kariyerinde 4 Avrupa şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği ve 2 dünya üçüncülüğü bulunan 23 yaşındaki Alican, 28 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli sporcu, Paris'te kürsünün zirvesinde yer alarak Türkiye'ye para tekvando branşında ilk altın madalyayı kazandırmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüyor.

"Bu gururu yaşatmak istiyorum"

Alican Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya 2009 yılında antrenörü Fatih Arı'nın yanında başladığını söyledi.

Milli takıma ilk kez 2017 yılında seçildiğini hatırlatan Alican, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok başarıya imza attığını dile getirdi.

Alican Özcan, 2020'den itibaren elde topladığı puanlarla 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandığını belirterek, "En son Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum. Hedefim 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda bu branşta ülkemiz adına ilk altın madalyayı almak. Bu gururu yaşatmak istiyorum. Sonrasında ise 2028, 2032 ve 2036 olimpiyatlarına katılıp altın madalya almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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