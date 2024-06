Ali Koç: Siz sadece Fenerbahçe başkanı olmayı ya da sizin başkanı olduğunuz Fenerbahçe'yi seviyorsunuz

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ilk günü Ülker Stadyumu'nda tamamlandı. Mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç, Genel Kurul toplantısında üyelere seslendi. Olağan Seçimli Genel Kurul'a bugün katılım gösteren bütün üyelere teşekkür ederek sözlerine başlayan Koç, "Bugün ne yazık ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Şunu bilmenizi isterim, ruhumun, ruhunuzu en ihtiyaç olduğu dönemde buraya geldiniz. 9 bin kişi bugün kayıt yapmış. Gerekse sayın Aziz Yıldırım'ı gerekse beni desteklediniz. Aziz Yıldırım'ı destekleyenlere de şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Çok farklı bir gün bekliyorduk, özellikle ben. Niye farklı bir gün bekliyordum? Çünkü 6 senedir hayal ettiğim, çok istediğim ama gerçekleşmeyen buluşma gerçekleşecekti. Ama olmadı, yine olmadı. O kadar çok şey söylendi ve yapıldı ki. İnsan olan insan bunlara cevap veremediği zaman atılan iftiralarda, söylenen yalanlarda bir gram bile doğruluk payı olmadığında isyan ediyorsunuz. Benim en büyük hayalim, öncelikle 3 sene sonra kayıtsız şartsız son 6 senede benim arkadaşlarımı destekleyen insanlara, bundan 3 sene sonra 'İyi yapmışız, iyi dayanmışız, iyi ki ona dayanacak gücü vermiş, bakın iş nereden nereye geldi' dedirtebilmek. Buna karşın 'karşıma kaldırım taşı çıksa dahi ona oy verirdim' diyen, kayıtsız şartsız beni istemeyen arkadaşların da 3 sene sonra 'İyi adam dayanmış' demesi en büyük arzumdur" diye konuştu.

Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul'dan erken ayrıldığı için söylemek istediği bazı şeyleri söylemeyeceğini ifade eden Başkan Ali Koç, "Burada çok şey anlatıp çok şey söyleyecektim. Bugüne kadar 3-5 bilemediniz 10 kişinin bildiği şeyleri istemeyerek, 6 yıl boyunca içime attığım konuları sizlerle paylaşacaktım. Ben mertçe mücadele eden, insanların gözünün içine bakarak savaşan biri olduğumdan, söyleyeceğim kişi burada olmadığından mertçe söyleyemeyeceğim için ne kadarını söyleyebilirim emin değilim" ifadelerini kullandı.

"BİLEREK VE İSTEYEREK FENERBAHÇE'YE YANLIŞ YAPMADIK"

6 senelik dönemde kulübü finansal anlamda bulunduğu kötü durumdan çıkardıklarını belirten Ali Koç şöyle konuştu:

"6 seneyi beraber geçirdik. Bana sorarsınız futbol dışında 6 sene sonunda geldiğimiz nokta itibariyle önemli aşama kat ettiğimizi söyleyebilirim. Futbol dışındaki tüm takım sponsorlarında ve olimpik branşlarda çok büyük başarılar elde ettik. Borç şuydu, borç buydu, hepsini bir kenara koyun. Avrupa'nın batmaya en riskli takımından kalkıp bugün Jose Mourinho'yu transfer edebilecek konuma geldik. Bunu kim küçümsüyorsa art niyetlidir. Benim ağzımdan şöyle yaptık, böyle yaptık tarzı şeyler duymadınız, duyamayacaksınız. Bu kulüp için, renklerin için elinden geleni yapmak bizim için zaruridir. Bilerek ve isteyerek Fenerbahçe'ye yanlış yapmadık. Niyetimizi bir gram sorgulayamazsınız."

"BU ÇAĞRI SON KEZ OLACAKTIR"

Aziz Yıldırım'ı tekrardan tartışmak için televizyona çıkmaya davet eden Ali Koç, "Ayrılış şekli, demokrasimize yakışmadı. Onların iddialarının hepsinin altı boş. Ben hafif gitmeyi düşünüyordum. Yoksunuz burada. Çok geç değil. Akşam istediğiniz yerde televizyona çıkalım. Burada muhtelif sebeplerden dolayı hakkınızın yendiğini savunabilirsiniz. Bize göre öyle değil. Şimdi de bizi İçişleri Bakanlığı ve Emniyet'e şikayet ediyorsunuzdur. Bu çağrı son kez olacaktır. Siz söyleyemediklerini söyleyin. Ben de sizin yüzünüze bakıp söyleyeceğim" dedi.

"BENİM KULÜPTEN ALACAK BİR KURUŞ PARAM YOKTUR"

"Benim kulüpten alacak bir kuruş param yoktur" diyen Koç, "Sayın Aziz Yıldırım hiç çekinmeden, mahcubiyet duymadan tehditler ediyor. Kulübümüzün 2014 yılından evvelki kayıtları yok. Tamer Yelkovan, finans departmanını doğru dürüst yönetmemiş. Ben ve arkadaşlarım, yaptığımız ticari ilişkilerde mahsuplaşmaya gitmedik. Ben kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi size hiçbir zaman yapmadım" açıklamasında bulundu.

Popülist söylemlerle hareket etmediklerinin altını çizen Ali Koç, "6-0, 6-0. Hep bunu ağzınıza taktınız. Haklı da olabilirsiniz. Unutmayın ki benim ilk 6 senem ile sizinki arasında sadece 1 kupa farkı var. Belki aynı şey bizim için de geçerli olacak. Biz sizin gibi gündelik savrulmalarla, popülist söylemlerle, altı boş vaatlerle değil; somut, ayağı yere basan şeylerle geleceğe hazırlamaya başladık" diye konuştu.

"SİZE 'İYİ Kİ ALİ BAŞKAN İLE DEVAM ETMİŞİZ' DEDİRTECEĞİM"

Üyelere seslenen Ali Koç, "Sadece sizin güvenmenizi istiyoruz. Güvenmemeniz için de sebepleriniz olabilir. Onun için de çok mahcubum. Bu öyle bir mahcubiyet ki ifade ettiğim hayallerimin fitilini ateşleyen bir mahcubiyet. Size 'İyi ki Ali başkan ile devam etmişiz' dedirteceğim. Bana karşı olumsuz düşünce içerisinde olan, sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyen ya da hiçbirimizi istemeyenler… Hepinize borcum var. Biz bu işi kafaya taktık. Cam tavanı seneye kıracağız" açıklamasında bulundu.

"SİZ HİÇ ATEŞ ETTİNİZ Mİ?"

Türk futbolunda yaşanan bu sezon özelinde yaşanan değişimlere değinen Ali Koç, "Bana göre haksızca çok sert vuruyorsunuz. Bu bir yol haritası. Öyle kolay değil takımı ligden çekmez. Fenerbahçe başkanı kuru sıkı ateş etmez diyor. Siz hiç ateş ettiniz mi? Hangi konuda ateş ettiniz de bir şey elde ettiniz? Biz isyan bayrağını çektikten sonra Türk futbolunda neler olduğunu size anlatayım. Bahis operasyonu başladı, yabancı VAR hakemleri geldi, saha hakemleri yabancı olacaktı ama yumruk olayından sonra cesaret edemediler. Kulüpler imza kampanyası başlattı. İstemeyerek seçim çağrısı yapmak zorunda kaldı. Bu işi Avrupa boyutuna taşıdığımızda taşlar yerinden nasıl oynamaya başlayacak, göreceksiniz" şeklinde konuştu.

"BİZ HEM ŞAMPİYON YAPMALI HEM DE SAĞLIKLI BİR OMURGA OLUŞTURMALIYIZ"

Bankalar Birliği'nden çıkmaları gerektiğini ve yeni yapılacak stat isim anlaşmasından gelen parayı direkt oraya aktaracaklarını ifade eden Koç, "İlk 2 sene futbolda gidişatımız bu kadar kötü olmasaydı, bir sürü yapısal konuyu önceden adresleyecektik. Başladığımız konuyu bitirmek istiyoruz. Fenerbahçe, Türkiye'nin en güçlü ekonomisine sahip kulübü olmalıdır. En iyi ekonomiyi bırakmak için önce Bankalar Birliği'nden çıkmak zorundayız. Sürekli faiz ödemek durumunda kalıyoruz. Devletimiz sağ olsun, güzel bir anlaşma yaptı. Stat ismimizi seneye yenileyeceğiz. Şimdi yine 90 milyon Euro diyelim. 90 milyondan fazla olur ama onu söyleyeyim. Bunu kırdırtıp direkt bankaya vereceğiz ve anaparaya kullanacağız. Biz hem şampiyon yapmalı hem de sağlıklı bir omurga oluşturmalıyız" şeklinde konuştu.

Yeniden başkanlığa seçilmesi durumunda yapacağı projelere değinen Koç, "Stadımızın ismini, Atatürk ismiyle değiştirme çabalarımız var. Devletimiz inanıyorum ki bize hoşgörüyle yaklaşıp imkanı bize sağlayacaktır. Resmiyete kavuşana kadar da çatıya onun ismini yazmak çok güzel olacaktır. 125 dönümlük Maltepe'deki akademi. 7 saha ile bu yapacağımız tesisin sadece Fenerbahçe için değil Türkiye için gurur kaynağı olacak. Önümüzdeki sezon değil ondan sonraki sezonun sonunda idmanlarımız ve hazırlıklarımız orada olacak" diye konuştu.

"SİZİN ALİ KOÇ NEFRETİNİZ, FENERBAHÇE SEVGİNİZİN ÖNÜNE GEÇMİŞ DURUMDA"

Aziz Yıldırım'dan nefret etmediğini ancak onun kendisinden nefret ettiğini söyleyen Koç şunları söyledi:

"Fenerbahçe'ye çok büyük emekler verdiniz. Uğruna hapis yattınız. Maddi, manevi fedakarlıklar yaptınız. Hepsine minnettarız. İnsanlar değişir ve siz de değiştiniz. Çok ve garip değiştiniz. Sizin bu kulübe olan aidiyetinizin temelden sarsıldığını görmek benim için içler acısı bir durumdur. Geçmişte çok büyük fedakarlıklar yapan siz, Fenerbahçe'yi sevmiyorsunuz. Kendinizi, Fenerbahçe'den daha çok seviyorsunuz. Siz sadece Fenerbahçe başkanı olmayı ya da sizin başkanı olduğunuz Fenerbahçe'yi seviyorsunuz. Siz benden nefret ediyorsunuz ama ben sizden nefret etmiyorum. Sizin Ali Koç nefretiniz, Fenerbahçe sevginizin önüne geçmiş durumda. Bu çok acı bir durum. Ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Hiçbir zaman benim niyetimi sorgulayamazsınız. 6 yıldır tüm hırsıyla, samimiyetiyle mücadele eden bir profil mi yoksa Fenerbahçe için mücadele eden bir adayın tarafında mı olacaksınız?"

"GÜYA HAKSIZLIĞA UĞRADIĞINIZI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ BU SEÇİMDE HAKKINIZI SAVUNMADAN KAÇIP GİDİYORSUNUZ"

Aziz Yıldırım'ın Olağan Seçimli Genel Kurulu terk etmesine değinen Başkan Koç, "Siz 20 sene başkanlık yaptınız. Tek başınıza oradan buraya gelip iddia ettiğiniz sükünet talebini yapabilirdiniz. Kürsüye çıkmak için, divan başkanından izin almaksızın 25 kişiyle divan başkanımızın tabiriyle kürsüyü işgal etmenize hiç gerek yoktu. 'Kavga çıkacak' demiş, 'Kavga edelim' demişim. Hiç de öyle değil. Geldiniz, elimi sıktınız, hayırlı olsun dediniz. Konuşmanızın uygun olmayacağı söylendi, kavga çıkacak dediniz. Ben de 'Kavga çıkacaksa çıkacaktır' dedim. Neden böyle dedim başkan? Hafızanızı zorlayın. Biz kavga falan yapmak istemiyoruz ama insanları korkmakla, dağılmakla suçluyorsunuz. Siz kongreye geldiğinizde biz niye kendimizi korumak durumunda kalalım ki? Bugünkü divan başkanlık seçimine itiraz ediyorsunuz ve 'çift kol kaldırdınız' diyorsunuz. Güya haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz bu seçimde hakkınızı savunmadan kaçıp gidiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ KULÜBÜN SAHİBİ GÖRMEK NE DEMEK BİLİYOR MUSUNUZ?"

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yaşanan maddi durumlara değinen Ali Koç, "Ali Koç kendini kulübün üstünde görüyor, holding mi olmalı halkın takımı mı olmalı gibi enteresan açıklamaları var. Kendini kulübün sahibi görmek ne demek biliyor musunuz? Kulübün kaynaklarını belli dönemlerde kendi özel ihtiyaçları için kullanıp sonra tekrardan kulübün kasasına koymak, aradaki faizi vermemek veya bir yöneticinizin yaptığı gibi futbolcularımıza yaptığımız ödemeleri, iki çekte toparlayıp sonra o çekin arkasına imza atıp, futbolculara da ileri tarihli kişisel çek vermek. Futbolculara soruyoruz, niye böyle bir şey yaptınız? Finansal Fair-Play ve kulüp menfaatleri için dediler. Siz kendinizi Fenerbahçe'nin sahibi olarak görmüşsünüz. Siz futbolcularla olan konuyu bilmiyordunuz. Bilmediğinizi de biliyorum. Öğrendikten sonra da bir şey yapmadınız. Bunların hiçbirisi bizim yönetim anlayışımızla bağdaşmaz" açıklamasında bulundu.

"26 YILDIR BU KULÜBE BAŞKANLIK YAPMIŞ İKİ KİŞİ, BU DURUMDA OLUNCA CAMİA KÖKÜNDEN AYRIŞIR"

Aziz Yıldırım ile arasında var olan negatif durumu bitirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten Başkan Ali Koç, "Son 6 yılda olanları ben unutmaya razıyım. Siz bende ne suç görüyorsanız her şeyi affedin. Bizden bunu bekleyen milyonlarca taraftarın istediğini yapalım. Güç birliği içerisinde bulunalım. Bu camianın hak ettiği yere gelmesinde sizin de tuzunuz olsun. Size söz veriyorum, geçmişten gelen hiçbir konuya tekrardan girmeyeceğim. Camianın da buna ihtiyacı var. Ne Aziz Yıldırım ne Ali Koç, kendi yönetimleriyle anti Fenerbahçe lobisiyle tek başına mücadele edebilir. Camia gücü olmadan bu mümkün değildir. 26 yıldır bu kulübe başkanlık yapmış iki kişi, bu durumda olunca camia kökünden ayrışır. Aynen bugün olduğu gibi. Ben bunu gidermek için her şeyi yapmaya ve her şeyi sineye çekmeye razıyım. Yeter ki Fenerbahçe, menfaat sağlasın. Bu camia, birbiriyle uğraşmaktan çok enerji kaybetti. Bundan hep rakipler faydalandı. Şimdi Fenerbahçe için birleşme zamanı. Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe. Pazartesi günü yepyeni bir yolculuğa hep beraber çıkıyoruz. Hazırlanın" diyerek sözlerini noktaladı.