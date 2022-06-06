Ahmet Ağaoğlu: Aynı frekansta cevap verseydim önlenemez sonuçlarla karşılaşabilirdik - Haberler

"Yıllardır suskun olan yanardağın patlaması gibiydi"

"Üretim son derece önemli"

Selay SAYKAL - Selçuk BAŞAR / TRABZON, - Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, sezon içerisinde birtakım kulüp yöneticilerinin camialarda gerilim yaratan açıklamaları bilinçli yaptıklarını söyleyerek, "O süreç içerisinde özellikle o dönemde eğer aynı frekansta cevap verecek olsaydım, bir anda iki büyük camiayı, taraftarını karşı karşıya getirmiş olacaktım ve önlenemez, geri dönülemez ciddi sıkıntılar yaratacak sonuçlarla karşılaşabilirdik. Ben bunu tamamen sorumsuzluk olarak değerlendiriyorum" dedi.

2021 yılı Ağustos ayında Trabzon'da yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı'nın, taraftar gruplarıyla görüşerek fitilini ateşlediği, DHA'nın da içerisinde bulunduğu ve Trabzonspor'un sahiplenmesiyle büyüyen 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasının şampiyonluk kutlamalarını farklı boyutlara taşıdığını söyleyen Ağaoğlu, ulaşılan etkiden memnun olduğunu belirtti. Ağaoğlu, kampanyanın sonuçları ve kutlamaların dünyada yankı bulmasıyla ilgili, "O konuda çok ciddi çalışmamız. Emeği geçen kulübümüzün medya ekibine, sosyal medya ekibine, iletişim departmanına, oradaki bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hassas davrandılar ve çok kapsamlı bir çalışma yaptılar. O çalışmanın bir bölümünde ben de yer aldım. Asla olmasını istemediğimiz, görmek istemediğimiz şeyler bunlar. Çağ dışı da demeyeceğim. Hiçbir şekilde hiçbir anlam ifade etmeyen bir kutlama şekli. Kutlamanın çok daha farklı boyutlarda yapılabileceğini sürekli olarak işledik. Bırakın can kaybını, en ufak bir yaralanmaya dahi tahammülümüz yoktu. Bunu sadece şampiyonluk veya galibiyet kutlamalarıyla sınırlı tutmayalım. Düğün, nişan, farklı eğlencelerde ve buna benzer maalesef olumsuz ve benim hiçbir şekilde anlam veremediğim olay, kaza ve neticesinde yaralanma ve can kayıplarıyla karşılaştık. Bir şeyi gösterdik ki Trabzon insanı artık kutlamayı çok farklı şekilde, farklı boyutlarda yapıyor ve o noktadan bu noktaya geldik. Geldiğimiz noktada Trabzonspor'un yapmış olduğu kutlama bütün dünyada yankı buldu. Bunun ötesinde son haftalarda görüyoruz şampiyonluklarını ilan eden ve kutlayan özellikle Avrupa ülkelerindeki takımları tamamına yakın bir bölümü için bu kutlamalar bir model oluşturdu. Bizim yaptığımız kutlamanın bir benzerini yapmaya başladılar. Öyle umut ediyorum ki artık bundan sonra böyle bir şeyi telaffuz dahi etmeyeceğiz. Hem öyle bir sıkıntıdan kurtulmuş olduk hem de kutlamalara da farklı bir boyut getirmiş olduk" değerlendirmesinde bulundu.