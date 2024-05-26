Adıyamanlı depremzedeler, Galatasaray'ın şampiyonluğunu davulla kutladı
Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'u mağlup ederek şampiyon olmasının ardından Adıyaman'da Galatasaraylı taraftarlar sokaklara çıktı ve davul çalarak kutlama yaptı.
Adıyamanlı depremzedeler, Galatasaray'ın şampiyonluğunu davulla kutladı.
Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'de 2023-2024 şampiyonu olmasının ardından Adıyaman'da Galatasaraylı taraftarlar sokağa döküldü. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle gelen taraftarlar, Sümer Meydanı'nda davul çaldırarak halaylar çekip doyasıya eğlendi. - ADIYAMAN