Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek, Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek. Adana Demirspor ise ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde etti ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe sahasında 1-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Yusuf Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Djiku, Levent, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Dzeko.

YABANCI VAR DANİMARKA'DAN

Maçın VAR hakemi olarak ise Danimarkalı hakem Sandi Putros görev yapacak. Sandi Putros, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

SÜPER LİG'DE 42. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 42. kez karşılaşacak. İki ekip, bugüne kadar ligde 41 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 24 galibiyet aldı. Adana temsilcisi 5 maçı kazanırken, 12 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 41 maçta attığı 81 gole, Adana Demirspor 41 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de 6 isim Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek. Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek kadroda yer almadı. Hastalığı bulunan Allan Saint Maximin de kafilede yer almayan bir diğer isim oldu.

AMRABAT DÖNDÜ

Öte yandan Sarı kart cezası sebebiyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakan Sofyan Amrabat, karşılaşmada yedekler arasında. Faslı yıldız, görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Ayrıca ilk 11'de yer alan ve sarı kart sınırında bulunan Sebastian Szymanski kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA DA ÜSTÜN

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la deplasmanda oynadığı maçlarda da üstünlüğü bulunuyor. İki takım, lig tarihinde bugüne kadar Adana Demirspor'un ev sahipliğinde 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Fenerbahçe kazanırken, Adana temsilcisi 3 mücadelede sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Sekiz karşılaşmada ise beraberlik bozulmadı. Fenerbahçe, 20 maçta rakibine 26 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü. İki ekip arasında Adana'da oynanan son 2 maç, beraberlikle sonuçlandı.

FARKLI GALİBİYETLER SARI-LACİVERTLİLERDEN

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan karşılaşmalarda farklı sonuçlar görüldü. 1988-1989 sezonunda Kadıköy'de oynanan müsabakada sarı-lacivertliler rakibini 6-0 ile geçerken, rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti.

İki takım arasında en gollü müsabaka ise 1991-1992 sezonunda oynandı. Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında rakibini 6-1 yenerken, maç toplam 7 gole sahne oldu. Sarı-lacivertliler, 2 maçta rakibini ligde 5-0 ile geçti. Söz konusu farklı galibiyetlerin tamamında Fenerbahçe ev sahibi statüsündeydi.

Adana Demirspor'un ev sahipliğinde oynanan maçlarda ise Fenerbahçe rakibini 3 kez 3-1'lik skorla, 1 defa da 2-0'lık skorla yenerek en farklı galibiyetlerini aldı. Akdeniz ekibi ise sarı-lacivertli rakibine karşı elde ettiği 5 galibiyetin 4'ünü tek farklı skorlarla, 1'ini ise deplasmanda 2-0'lık sonuçla kazandı.