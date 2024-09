ABB FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile karşılaşacak

Geçtiğimiz sezon ligi 2'nci sırada bitiren ABB FOMGET, Kadınlar Futbol Süper ligi 2024-2025 sezonuna Fenerbahçe Petrol Ofisi maçıyla başlayacak. Sincan Yenikent'teki Osmanlı Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bedirhan Efeakdoğan yönetecek. ABB FOMGET Teknik Direktörü Cumali Enginar, yeni sezona Fenerbahçe gibi önemli bir takımla başlangıç yapacaklarını söyleyerek, "Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Hazırlıklarımızı zaten yarın itibarıyla tamamlıyoruz. Bu şekilde Fenerbahçe maçımıza hazırlıklarımızı tamamlamış bir şekilde çıkacağız. FOMGET'in zaten transferlerinden belli, biz de iyi transferleri yaptık. Bizim tek hedefimiz şampiyonluk. Kadın futboluna ilgi giderek artıyor. Geçen seneki Galatasaray maçında bir doluluk yakaladık. Bu sene de inşallah daha da artarak gidecek. 22 maç oynayacağız ve maç maç gidip hedefimiz sonunu şampiyonlukla bitirmek. Takım bütünlüğümüzü sizin sonuna kadar koruduğumuz sürece, aile ortamını sağladığımız sürece şampiyon olacağımıza inanıyorum" ifadelerinde bulundu.

ENGİNAR: KADIN FUTBOL KÜLTÜRÜ YAVAŞ YAVAŞ OTURUYOR

Şampiyonluk durumunda Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan FOMGET'in Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini ifade eden Enginar, "Geçen sene şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne gitti ve bizi temsil ediyor. Onları da tebrik ediyorum. Kadın futbolunun, futbol anlamında, eğitim anlamında erkek futbolundan çok fazla bir farkı yok. Türkiye'de kadın futbol kültürü yavaş yavaş oturuyor. Erkek kültürü 30-40 senedir oturmuş durumda. Altyapılar da aynı şekilde oturmuş durumda. Kadın futbolu da oturacak, iyi gidiyor. Kadın erkek fark etmeksizin çalışan takımlar, bir taktik disiplin içerisinde çalışan takımlar, oyuncu her zaman çalışanı sahada veriyor" diye konuştu.

SELDA AKGÖZ: ŞAMPİYONLUĞUN TADI DAMAĞIMIZDA KALDI

Geçen sene şampiyonluğu 2 puanla kaybettiklerini hatırlatan takım kaptanı Selda Akgöz, "O sezonu orada bıraktık. Şimdi her zamanki gibi hedef şampiyonluk. Çünkü biz bir kere bunu yaşadık, tadı damağımda kaldı bir ikincisini de yaşamak istiyoruz yani bütün çabamız şu an şampiyonluk için. Şu ana kadar bütün hazırlıklarımızı tamamladık, hazırız. Sabırsızlıkla pazar gününü bekliyoruz. Takımdan gidenlerimiz oldu, yerine gelenlerimiz oldu. Sonuçta bu iş böyle; transfer oluyor, son transfer geliyor. Burada kurulu bir düzen vardı, onun üzerine geldiler biz de her geleni kucaklıyoruz. Sevgi ve saygı içerisinde antrenmanlarımız oluyor. Her geçen gün daha çok güçleniyoruz. Geleceğe daha iyi bir kadın futbolu bırakabilmek için çabalıyoruz" dedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde, 2024-2025 14 takımın katılımıyla tek grupta çift devreli lig usulüne göre 26 haftada oynanacak. İlk yarı 22 Aralık'ta tamamlanacak. Ligde 2'nci devre 26 Ocak 2025'te start alacak. Son hafta karşılaşmaları ise 5 Mayıs 2025'te oynanacak. Şampiyon olacak takım, Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.