Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'un dördüncü maçında İzlanda'ya konuk oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ay-yıldızlılar, eşi benzeri görülmemiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2'lik tarihi bir galibiyetle ayrılmayı başardı.

MAÇ İZLANDA'NIN GOLÜYLE BAŞLADI

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım, 3. dakikada golü buldu. Gelişen kontratakta savunma arkasına sarkan Oskarsson, ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

PENALTIDA ZEMİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADIK

İkinci yarıya hızlı başlayan A Milli Takım, 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi. Hakem Damian Sylwestrzak, penaltı sırasında Hakan'ın ayağının kayması sonucu topla iki kez oynadığını ve kural ihlali yaptığını işaret etti. Sylwestrzak, bu nedenle golü iptal etti ve endirekt serbest vuruş verdi.

KENAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Milli Takım'da sarı kart sınırında bulunan Kenan Yıldız, müsabakanın 56. dakikasında hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü. Genç futbolcu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Kenan, Galler maçında forma giyemeyecek.

İRFAN CAN ATEŞİ YAKTI

İptal olan penaltı golünden sonra düşüş yaşamayan kırmızı-beyazlılar, 62. dakikada skora dengeyi getirmeyi başardı. Kenan'ın pasıyla topla buluşan İrfan Can, cezası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi ve durum 1-1'e geldi.

HAKAN BU KEZ HATA YAPMADI

Bu golden sonra galibiyet için baskısını arttıran ay-yıldızlar, 66. dakikada rakip savunmanın elle müdahalesi sonrası bir kez daha penaltı kazandı. Bu kez hata yapmayan Hakan, topu ağlarla buluşturdu ve Türkiye'yi 2-1 öne geçirdi.

İZLANDA BERABERLİĞİ YAKALADI

Karşılaşmada son bölüme girilirken İzlanda, 83. dakikada beraberlik golünü buldu. Fridriksson'un ortasında topla buluşan Gudjohnsen, kalesinden açılan Uğurcan'dan önce kafa vuruşunu yaparak topu ağlarımıza yolladı. Bu golle birlikte skor 2-2'ye geldi.

ARDA GÜLER YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ

Buna rağmen pes etmeyen Bizim Çocuklar, 88. dakikada Kerem'in çabasıyla İzlanda kalecisi Valdimarsson'u hataya zorladı. Boşta kalan topu Arda Güler önünde buldu ve fileleri sarsarak takımımızı 3-2 üstünlüğe taşıdı.

SON SÖZÜ KEREM SÖYLEDİ

Ay-yıldızlılar, 90+5'te Kerem Aktürkoğlu ile bir gol daha buldu. Savunmadan seken topu ceza sahası dışından kontrol eden Kerem, uzaktan çok iyi vurdu ve meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlar buluşturdu. Takımımız, bu golle mücadeleyi 4-2 kazandı.

İZLANDA'DA İLK KEZ KAZANDIK

Sahadan 4-2 galip ayrılan A Milli Takımımız, İzlanda'yı tarihinde ilk kez deplasmanda mağlup etti. Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Türkiye, gruptaki liderliğini de sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, grubun bir sonraki maçında 16 Kasım'da Galler ile karşılaşacak. İzlanda ise aynı tarihte Karadağ ile karşı karşıya gelecek.