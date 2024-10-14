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Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'un dördüncü maçında konuk olduğu İzlanda'yı ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen 4-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla tarihinde ilk kez İzlanda'yı deplasmanda yenmeyi başaran ay-yıldızlılar, aynı zamanda puanını 10'a yükselterek gruptaki liderliğini de sürdürdü.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'un dördüncü maçında İzlanda'ya konuk oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ay-yıldızlılar, eşi benzeri görülmemiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2'lik tarihi bir galibiyetle ayrılmayı başardı.

MAÇ İZLANDA'NIN GOLÜYLE BAŞLADI

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım, 3. dakikada golü buldu. Gelişen kontratakta savunma arkasına sarkan Oskarsson, ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

PENALTIDA ZEMİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADIK

İkinci yarıya hızlı başlayan A Milli Takım, 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi. Hakem Damian Sylwestrzak, penaltı sırasında Hakan'ın ayağının kayması sonucu topla iki kez oynadığını ve kural ihlali yaptığını işaret etti. Sylwestrzak, bu nedenle golü iptal etti ve endirekt serbest vuruş verdi.

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

KENAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Milli Takım'da sarı kart sınırında bulunan Kenan Yıldız, müsabakanın 56. dakikasında hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü. Genç futbolcu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Kenan, Galler maçında forma giyemeyecek.

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

İRFAN CAN ATEŞİ YAKTI

İptal olan penaltı golünden sonra düşüş yaşamayan kırmızı-beyazlılar, 62. dakikada skora dengeyi getirmeyi başardı. Kenan'ın pasıyla topla buluşan İrfan Can, cezası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi ve durum 1-1'e geldi.

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

HAKAN BU KEZ HATA YAPMADI

Bu golden sonra galibiyet için baskısını arttıran ay-yıldızlar, 66. dakikada rakip savunmanın elle müdahalesi sonrası bir kez daha penaltı kazandı. Bu kez hata yapmayan Hakan, topu ağlarla buluşturdu ve Türkiye'yi 2-1 öne geçirdi.

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

İZLANDA BERABERLİĞİ YAKALADI

Karşılaşmada son bölüme girilirken İzlanda, 83. dakikada beraberlik golünü buldu. Fridriksson'un ortasında topla buluşan Gudjohnsen, kalesinden açılan Uğurcan'dan önce kafa vuruşunu yaparak topu ağlarımıza yolladı. Bu golle birlikte skor 2-2'ye geldi.

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

ARDA GÜLER YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ

Buna rağmen pes etmeyen Bizim Çocuklar, 88. dakikada Kerem'in çabasıyla İzlanda kalecisi Valdimarsson'u hataya zorladı. Boşta kalan topu Arda Güler önünde buldu ve fileleri sarsarak takımımızı 3-2 üstünlüğe taşıdı.

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

SON SÖZÜ KEREM SÖYLEDİ

Ay-yıldızlılar, 90+5'te Kerem Aktürkoğlu ile bir gol daha buldu. Savunmadan seken topu ceza sahası dışından kontrol eden Kerem, uzaktan çok iyi vurdu ve meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlar buluşturdu. Takımımız, bu golle mücadeleyi 4-2 kazandı.

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

İZLANDA'DA İLK KEZ KAZANDIK

Sahadan 4-2 galip ayrılan A Milli Takımımız, İzlanda'yı tarihinde ilk kez deplasmanda mağlup etti. Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Türkiye, gruptaki liderliğini de sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, grubun bir sonraki maçında 16 Kasım'da Galler ile karşılaşacak. İzlanda ise aynı tarihte Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

A Milli Futbol Takımı İrfan Can Kahveci Kerem Aktürkoğlu Hakan Çalhanoğlu Arda Güler İzlanda Türkiye Futbol Spor

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Yorumlar (21)

Sinan Çeliker:

işte bizim çocuklarımız

81
4
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Sempatik0037 Ben:

ne mutlu türküm diyene

56
8
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Orhan Taşkıran:

Canımsın Türkiyem, teşekkürler bizim çocuklar emeğinize sağlık ????????

59
4
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Bozkurtlar Diriliyor:

tesekkürler bizim cocuklar... Vefa bunu begenmedi.

48
3
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Can Yorumcu:

Süpersiniz, tebrikler

45
2
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ayla kulak:

tebrikler bizim çocuklar ????????

35
3
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Volkan Cetin:

harikasınız bizim çocuklar

33
2
yanıtYanıtla
Can Yorumcu:

Barış alper yılmaz olmayınca daha iyiyiz

10
18
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1gerceklerinsesi:

Bana yüzlerce kişi hak verecektir Arda'ya Kenan'dan daha yüksek puan verilmiş maç sonu. Kenan tüm takımın en iyi mücadele edeni ve oynayanıydı. Gollere olan katkıları nedeniyle liderliğe Kerem layık görüldü hoş, ama kesinlikle Arda Kenan'dan daha iyi puanı hak etmedi! Arda 6 civarlarında anca puan almalıydı.

18
6
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Mustafa Cumhur:

bu haberleri hangi baltaya yazdırıyorsunuz, ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen yenmek demek ne lan geride yazılır hanzolar

16
1
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