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5. İslami Dayanışma Oyunları

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5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda güreş müsabakalarının son gününde milli sporcular 5 madalya aldı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda güreş müsabakalarının son gününde milli sporcular 5 madalya aldı.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda milli sporcular, 1 gümüş, 4 bronz madalya elde etti.

Grekoromen stil 130 kiloda Osman Yıldırım gümüş, 60 kiloda Ayhan Karakuş ve 77 kiloda Furkan Bayrak ile kadınlar 57 kiloda Elvira Kamaloğlu ve 68 kiloda Aslı Demir bronz madalya kazandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Konya Spor Haberler

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