267 tekvandocu kuşak atladı

Derincespor Kulübü'nde tekvando kurslarına katılan sporcular için düzenlenen kuşak sınavları sonunda 267 sporcu bir üst kuşağa terfi etti.

Derincespor Kulübü'nde tekvando kurslarına katılan sporcular için düzenlenen kuşak sınavları sonunda 267 sporcu bir üst kuşağa terfi etti.

Derincespor bünyesinde geleceğin yıldız adayı sporcular yetişiyor. Derincespor çatısı altında devam eden kurslarda en yoğun ilgi gören branşlardan biri de tekvando. Uzman antrenörler Tuncay Karak, Orhan Onaylı ve Emirhan Şiranün yönetiminde tekvando kurslarının devam ettiği Derince'de çalışmalar 5 ayrı salonda gerçekleşiyor.

Derincespor'da tekvando kurslarına katılan öğrenciler bu kez kuşak sınavı heyecanı yaşadı. Yapılan kuşak sınavının ardından 267 sporcu bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşarken, Belediye Başkanı Zeki Aygün de Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi'ni ziyaret ederek, sporcuların heyecanına ortak oldu. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Aygün, "Yeni kuşaklarını takdim ettiğimiz kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum" dedi. - KOCAELİ