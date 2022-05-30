2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can'dan TFF seçimi değerlendirmesi Açıklaması - Haberler

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına (TFF) aday olacak tüm isimlere eşit mesafede olduklarını bildirdi.

Can, yaptığı yazılı açıklamada, TFF Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Gaziantep Futbol Kulübü eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin projelerini paylaşmak amacıyla kendileriyle görüşme talebinde bulunduğunu belirtti.

Talebi olumlu karşıladıklarını vurgulayan Can, şunları kaydetti:

"Kulüplerimizin temsilcisi olarak bu randevuyu kabul ettik ve başkan adayı olan Gaziantep Futbol Kulübü'nün eski başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacağız. Bizler Kulüpler Birliği olarak bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olacak tüm isimlere eşit mesafedeyiz. Bu süreçte aday olacak tüm başkan adaylarına Kulüpler Birliği adına başarılar diliyoruz."