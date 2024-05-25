19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Floor Curling Heyecanı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Çiğiltepe Spor Salonu'nda Floor Curling ile yaşandı.

Küçükler Karma, Erkek ve Kız kategorilerinde kıyasıya mücadele eden sporcular, izleyenleri heyecana sürükledi. Müsabakaların ilk gününde Karma kategoride kıyasıya bir mücadele yaşandı. Ertuğrul Gazi Ortaokulu, rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Erkekler kategorisinde ise Çay İmamhatip Ortaokulu, birincilik sevincini yaşadı. Kızlar kategorisinde de çekişmeli bir mücadele yaşandı. Osmanköy Ortaokulu, rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Tüm kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri törenle takdim edildi. Sporcular, kazandıkları başarıdan dolayı büyük sevinç yaşadı. - AFYONKARAHİSAR