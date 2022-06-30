19. Akdeniz Oyunları
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Erkek Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda çeyrek finalde İtalya'ya 3-0 yenildi.
Erkek Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda çeyrek finalde İtalya'ya 3-0 yenildi.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda milli takım, Palais Des Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda İtalya ile çeyrek finalde karşılaştı.
Rakibine 25-15, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenilen milli takım, yarın 5-8'incilik klasman maçına çıkacak.
AA / Muhammed Boztepe - Spor