19. Akdeniz Oyunları Erkek Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda çeyrek finalde İtalya'ya 3-0 yenildi. Erkek Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda çeyrek finalde İtalya'ya 3-0 yenildi. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda milli takım, Palais Des Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda İtalya ile çeyrek finalde karşılaştı. Rakibine 25-15, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenilen milli takım, yarın 5-8'incilik klasman maçına çıkacak. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir İtalya Spor Haberler

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