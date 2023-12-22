15 Yaş Altı Türkiye-Katar Badminton Milli Takım Kampı Ankara'da Yapılacak

15 Yaş Altı Türkiye-Katar Badminton Milli Takım Kampı, Ankara'da yapılacak. Kampa Kayseri Bölgesi'nden iki sporcu ve 1 antrenör davet edildi.

15 Yaş Altı Türkiye - Katar Badminton Milli Takım Kampı24-31 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Milli takım kampına Kayseri Bölgesi Badminton sporcularından Berkay Acar, Emine Nur Kocaoğlu ve Antrenörleri Oktay Coşkunca katılacak.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımıza ve antrenörüne başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ