100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu Tamamlandı

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, 5'inci ve son gününde 175 kilometrelik Çankırı-Ankara etabıyla tamamlandı. Çankırı-Ankara etabında Vino Skok Bisiklet Takımı sporcusu Daniel Marukhin birinci olurken, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Petros Mengs ikinciliği, Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Ahmet Örken ise üçüncülüğü elde etti. Genel klasmanda Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Petros Mengs ilk sırayı alırken, onu ikinci sırada Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Samet Karabulut, üçüncü sırada da Vino Sko Team sporcusu Daniil Marukhin takip etti. Ulus'ta bulunan 1. TBMM Binası önünde düzenlenen ödül törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Celal Adan, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Halil Cem Öztürk, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile sporcu aileleri katıldı. Tören öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Cumhuriyet'in 100. yılında Türk bayrağının bisikletle taşındığı büyük bir organizasyon gerçekleştirdikleri için gururlu olduklarını söyledi. Organizasyona 16 takımda 60 sporcunun katıldığını dile getiren Akyön, şunları kaydetti: 'İlk etabımızı 1 Ağustos tarihinde Sivas'ta başlattık. Yolda o kadar güzel şeylere şahit olduk ki. Halkımız bayraklarını alıp yollarda bizleri, sporcularımızı karşıladı. Sivas, Tokat, Amasya, Havza, Samsun, Çorum ve Çankırı'da yaşamış olduğumuz bu güzellik, Cumhuriyet'imizin 100. yılı için bize çok heyecan getirdi. Bu heyecanın devamı için organizasyonumuzu önümüzde yıllarda yine yapacağız. Bu organizasyonda bize destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanı'mıza, değerli vali ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bisiklet kazalarının olmadığı, bisikletin yaygınlaştığı bir Türkiye görmeyi arzu ederek herkese saygılarımı sunuyorum.'

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, 5'inci ve son gününde 175 kilometrelik Çankırı-Ankara etabıyla tamamlandı.

Çankırı-Ankara etabında Vino Skok Bisiklet Takımı sporcusu Daniel Marukhin birinci olurken, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Petros Mengs ikinciliği, Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Ahmet Örken ise üçüncülüğü elde etti.

Genel klasmanda Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Petros Mengs ilk sırayı alırken, onu ikinci sırada Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Samet Karabulut, üçüncü sırada da Vino Sko Team sporcusu Daniil Marukhin takip etti.

Ulus'ta bulunan 1. TBMM Binası önünde düzenlenen ödül törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Celal Adan, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Halil Cem Öztürk, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile sporcu aileleri katıldı.

Tören öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Cumhuriyet'in 100. yılında Türk bayrağının bisikletle taşındığı büyük bir organizasyon gerçekleştirdikleri için gururlu olduklarını söyledi.

Organizasyona 16 takımda 60 sporcunun katıldığını dile getiren Akyön, şunları kaydetti:

"İlk etabımızı 1 Ağustos tarihinde Sivas'ta başlattık. Yolda o kadar güzel şeylere şahit olduk ki. Halkımız bayraklarını alıp yollarda bizleri, sporcularımızı karşıladı. Sivas, Tokat, Amasya, Havza, Samsun, Çorum ve Çankırı'da yaşamış olduğumuz bu güzellik, Cumhuriyet'imizin 100. yılı için bize çok heyecan getirdi. Bu heyecanın devamı için organizasyonumuzu önümüzde yıllarda yine yapacağız. Bu organizasyonda bize destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanı'mıza, değerli vali ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bisiklet kazalarının olmadığı, bisikletin yaygınlaştığı bir Türkiye görmeyi arzu ederek herkese saygılarımı sunuyorum."

Adan: "Sivas; tarihimizde, milletimizin gönlünde çok önemli bir yer"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Celal Adan,e Cumhuriyet'in 100. yılında böylesi organizasyonların Türk milletinin birlik ve beraberliği için önemli olduğunu söyledi.

Bisiklet yarışının Sivas'ta başlatılmış olmasının kendisini özellikle mutlu ettiğini anlatan Adan, "Sivas; tarihimizde, milletimizin gönlünde çok önemli bir yer. Çift başlı kartal (Selçuklu) Anadolu'ya geldiğinde, ilk Sivas'a yerleşmiş. Sivas, Türk İslam medeniyetinin en güzel mimarilerin inşa edildiği bir şehrimiz. Sivas'ın mazisi cesaret ve kahramanlıkla yoğrulmuş, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yapmış. Dolayısıyla bu etkinliğin Sivas'tan başlamış olması çok anlamlı. Bu etkinliği organize eden ilgili kurumlar ile federasyon yönetimini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon boyunca taşınan Türk bayrağı, şampiyon sporcu tarafından törenle TBMM Başkanvekili Celal Adan'a teslim edildi.

Organizasyon daha sona dereceye giren sporculara verilen ödüllerin ardından sona erdi.