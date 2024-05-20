10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası Antalya'da Başladı
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da başladı. Turnuvaya 13 ülke katılıyor ve ilk maçlar oynandı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da başladı.
Serik ilçesinde 20 Mayıs-1 Haziran'da gerçekleştirilecek turnuvaya Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika, Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler, Ukrayna, İtalya, Sırbistan ve Danimarka katılıyor.
Şampiyona, B grubundan Galler - İngiltere, Yunanistan - Almanya maçları ile başladı.
Belek turizm merkezinde bulunan Calista Sports Center sahasında, Galler ile İngiltere milli takımları karşılaştı. Karşılaşmayı İngiltere 4-0'lık skorla kazandı.
Günün diğer maçında B grubundan Yunanistan ve Almanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Almanya 1-0'lık skorla kazandı.
Şampiyona yarın C grubunda Ukrayna-İtalya, Sırbistan-Danimarka, A grubunda ev sahibi Türkiye-Fransa, Polonya-Belçika maçları ile devam edecek.
Türkiye ilk maçında yarın saat 17.00'de Serik İsmail Ogan Stadyumu'nda Fransa ile karşılaşacak.
Grup aşaması 20-26 Mayıs tarihlerinde, çeyrek finaller 28 Mayıs, yarı finaller 30 Mayıs, final ve 3'üncülük maçları ise 1 Haziran'da oynanacak.
Karşılaşmalar, İsmail Ogan, Calista Sports Senter ve SB Sports Center sahalarında oynanacak.
Gruplar
Türkiye, organizasyonda A Grubu'nda Fransa, Polonya ve Belçika ile karşılaşacak.
Şampiyonada gruplar şöyle:
A Grubu : Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika
B Grubu : Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler
C Grubu : Ukrayna, İtalya, Sırbistan, Danimarka