Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı kapalı mı, ne zaman açılacak? M1B Yenikapı-Kirazlı Metrosu neden kapalı?

İstanbul'da sabah saatlerinde Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arızalar meydana gelmesi nedeniyle seferlerde gecikme yaşandı ve metro duraklarında yoğunluk oluştu. Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı kapalı mı, ne zaman açılacak? M1B Yenikapı-Kirazlı Metrosu neden kapalı? Detaylar haberimizdedir…

YENİKAPI-KİRAZLI METRO HATTI NEDEN KAPALI?

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda seyir halindeki metroların yönlerinin karışması nedeniyle teknik arıza yaşandı.

Arıza seferlerde gecikmeye yol açtı, metro duraklarında yoğunluk yaşandı.

METROYA BİNMEK İÇİN KARŞI YÖNE GEÇTİLER

Esenler istasyonunda bekleyen yolcuların, rayların üstünden atlayarak metroya binmek için karşı yöne geçtiği görüldü.

İstasyonda, gecikmenin teknik arızadan kaynaklandığı yönünde anons yapıldı.