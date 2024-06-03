Sofyan Amrabat kimdir, nereli, kaç yaşında? Sofyan Amrabat kariyeri

Sarı-Kırmızılılar'ın ön liberoya yıldız bir ismi katma isteği doğrultusunda gündemlerinde tekrar Sofyan Amrabat'ın olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile anlaşma sağlanmış olan oyuncu, Manchester United'ın son anda devreye girmesiyle Fiorentina'dan Kırmızı Şeytanlar'a kiralık olarak transfer olmuştu. O dönem Amrabat için tam 9 milyon Euro kiralama bedeli ödenmişti. Şimdi Galatasaray'ın Amrabat'ı yeniden kadrosuna katma girişimleri, takımın ön liberosunu güçlendirme ve Amrabat'ın yeteneklerinden faydalanma arzusunu yansıtıyor. Bu transferde başarılı olunması durumunda, Galatasaray'ın orta sahadaki kalitesini artırması ve rekabet gücünü yükseltmesi bekleniyor.

SOFYAN AMRABAT KİMDİR?

Sofyan Amrabat, 21 Ağustos 1996'da Hollanda'nın Huizen şehrinde dünyaya geldi. Aslen Faslı olan Amrabat profesyonel bir futbolcudur. İlk olarak Hollanda'nın Utrecht takımında profesyonel kariyerine başladı. Orta saha oyuncusu olarak görev yapmaktadır. 2020 yılında İtalyan Serie A takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Güçlü fiziksel özelliklere sahip olan Amrabat, top sürme becerisi, pas yeteneği ve savunmaya katkı yapabilme özellikleriyle dikkat çeker. Ayrıca milli takım düzeyinde de Fas Milli Takımı formasını giymektedir. Özellikle orta sahada etkili performanslarıyla tanınmakta ve birçok kulübün dikkatini çekmektedir.

SOFYAN AMRABAT KARİYERİ

Sofyan Amrabat, Hollanda doğumlu Faslı millî bir futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev yapmaktadır. İşte kariyeri hakkında bazı bilgiler:

Doğum Tarihi : 21 Ağustos 1996

Doğum Yeri : Huizen, Hollanda

Boyu : 1,83 m (6 ft 0 in)

Mevkii : Orta saha

Kulüp Kariyeri:

Amrabat, futbol kariyerine Utrecht altyapısında başladı.

2014 yılında Utrecht'te profesyonel debutunu yaptıktan sonra Feyenoord ve Club Brugge gibi kulüplerde oynadı.

İtalyan ekibi Hellas Verona'ya kiralanan Amrabat, buradan Fiorentina'ya transfer oldu.

2023'te Manchester United'a kiralık olarak geçiş yaptı.

Millî Takım Kariyeri:

Sofyan Amrabat, Fas Millî Takımı'nda da forma giymektedir.

56 uluslararası maç yapmış ve gol atmamıştır.

Premier League 23/24 sezonunda Manchester United formasıyla 35 muhtemel maçta oynamış, 21 gol atmış ve asist kaydetmemiştir.

Amrabat, kendisi gibi futbolcu olan Nordin Amrabat'ın küçük kardeşidir. Manchester United'da ön libero olarak oynamaktadır ve piyasa değeri 22.00 milyon Euro olarak belirlenmiştir.