Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep Fk: 3 - Altınordu: 2
Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Gazişehir Gaziantep FK sahasında Altınordu ile karşılaştı.
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Gazişehir Gaziantep FK sahasında Altınordu ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
25. dakikada sağ kanattan Serkan'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Barış, topu ağlara gönderdi. 0-1
32. dakikada sol kanattan gelişen Del Valle'nin ortasında ceza sahası içinde Özgür Can'ın kafa vuruşunda top ağlarla filelerle buluştu. 1-1
65. dakikada sağ kanattan gelişen Yasin'in içeriye çevirdiği topa Jefferson'un kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
81. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında Kerim'in ceza sahası dışından düzgün şutu auta çıktı.
86. dakikada sağ kanattan gelişen Mehmet Murat'ın ortasında ceza sahası içinde Alican'ın kafasında meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2
90. dakikada orta alandan gelişen Gazişehir atağında Jefferson topu Yasin'e braktı. Yasin'in aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-2
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Cemal Alpay xx, Gökhan Barcın xx
Gazişehir Gaziantep FK: Stackhowıak xx, İsmail xx, Ahmet Kesim xx, Ba Adama xx (Muhammed Himmet dk. 45 ?), Özgür Can xxx, Yasin xxx, Gökhan xx, Mehmet Erdem xx (Özgür dk. 78 ?), Segbefıa xx, Del Valle xx, Okan xx (Jefferson dk. 61 xxx)
Yedekler: Necati, Murat Ceylan, Serdar, Mustafa Sami, Sinan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Altınordu: Erce xx, Uğur Arslan xx, Yusuf xx, Mehmet Murat xx, Serkan xx (Alican dk. 78 xx), Erdoğan xx, Kerim xx, Deniz xx, Barış xxx, Recep xx, Enis x ( Fatih dk. 45 x)
Yedekler: Berke, Ozan, Oğulcan, Ali Mert, Musa, Berkay, Muhammed Rıdvan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Özgür Can, Jefferson, Yasin (Gazişehir Gaziantep), Barış Alıcı, Alican (Altınordu)
Sarı kartlar: Mehmet Erdem, Segbefıa, İsmail, Ahmet (Gazişehir Gaziantep ) - GAZİANTEP