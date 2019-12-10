Spor kulüpleri İzmir'i tanıtacak

10.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:55

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tanıtım çalışmalarında spor kulüplerinin de etkin rol oynaması için profesyonel kulüplerle reklam anlaşması yapacak. İzmir'de faaliyet gösteren profesyonel spor kulüplerine verilecek forma reklamlarıyla hem İzmir tanıtılacak hem de kulüplere destek olunacak.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altındaki spor kulüplerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ekim ayında yapılan ilk zirvenin ardından başlatılan çalışmaların 60 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını vurgulayarak "Saat Kulesi İzmir için neyse, spor kulüplerimiz de bizim için odur. Tüm gücümüzle kulüplerimizin yanındayız" dedi.

Avrupa'da oynaması halinde Karşıyaka'ya ayrıca destek

Spor kulüplerinin onlarca yıllık geçmişleriyle İzmir'in sembolü ve en değerli markaları olduğunu dile getiren Soyer, "İZVAK çatısı altındaki Göztepe, Altay, Altınordu, Menemenspor, Karşıyaka, Bucaspor, Bergamaspor ve İzmirspor'a toplamda 10 milyon TL'yi bulan reklam vererek hem kulüplerimize destek olacağız hem de EXPO, Terra Madre gastronomi fuarı gibi uluslararası alanda duyulmasını istediğimiz çalışmalarımızın tanıtımını kulüplerimiz aracılığıyla yapacağız" dedi.

"Diğer kurumlara örnek olmalı"

"İzmir kulüpleri olarak yıllar sonra ilk kez böyle bir yaklaşım görüyoruz" diyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Soyer'e teşekkür ederek bu adımın başta İzmir Ticaret Odası, İzmir Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası olmak üzere İzmir'deki diğer kurum ve kuruluşları da harekete geçirmesi istedi. İZVAK Başkanı Ali Erten ekonomik krizden kulüplerin de payını aldığını dile getirerek "Şehrin en önemli markaları olarak her türlü desteği hak ediyorlar. Böylesine zor şartlar altında sağlanacak 10 milyon TL'lik kaynak, acil sorunların çözüme kavuşturulması açısından büyük iş görecek" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler