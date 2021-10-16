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Gölbaşı Belediyesi "Serkan Akpınar Basın Futbol Turnuvası" başladı

AA / Soner Aksakal - Haberler | Spor
Gölbaşı Belediyesi

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde bu sene ilki düzenlenen "Serkan Akpınar Basın Futbol Turnuvası" başladı.

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde bu sene ilki düzenlenen "Serkan Akpınar Basın Futbol Turnuvası" başladı.

Turnuvaya Gölbaşı Belediyesi tarafından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden, Gölbaşı'nda uzun yıllar yerel basında görev yapan, Serkan Akpınar'ın ismi verildi.

Basın Futbol Turnuvası, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Musa Şahin'in içinde bulunduğu takım ile ulusal ve yerel basın mensuplarından oluşan karma takım arasındaki gösteri maçı ile başladı.

Gösteri maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Dünya bir pandemi sürecinden geçti. Bu süreçte de Türkiye ve dünyadaki basın mensupları gece gündüz demeden bütün riskleri alarak sahada yer aldılar. Pandeminin yavaşladığı bu süreçte biz de böyle bir etkinlik yapmak istedik. Tüm basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz, kar, kış demeden haberler i insanlarla buluşturuyorlar. İnşallah dostça bir turnuva olur." dedi.

AA / Soner Aksakal - Spor Haberleri
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