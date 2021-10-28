Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası 3. turuna 5 maçla devam edildi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turuna 5 maçla devam edildi.
Bu müsabakalarda rakiplerine üstünlük kuran Bereket Sigorta Ümraniyespor, 68 Aksaray Belediyespor, Gençlerbirliği, Altınordu ve Sakaryaspor, dördüncü tura yükseldi.
Kupada 3. tur, bugün yapılacak 2 maçla tamamlanacak.
Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kahramanmaraşspor: 3-1
Tuzlaspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-1
Gençlerbirliği-Pendikspor: 3-1
Altınordu-Büyükçekmece Tepecikspor: 5-3
Sakaryaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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