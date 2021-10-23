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Futbol: Toplu sonuç

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 9. hafta maçları 1 karşılaşma dışında sona erdi.

TFF 3. Lig'de 9. hafta maçları 1 karşılaşma dışında sona erdi.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Hendekspor-Sancaktepe: 5-0

Bergama Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi: 0-0

Arnavutköy Belediyespor-Karaman Belediyespor: 1-1

Belediye Kütahyaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-1

Batman Petrolspor-Çatalcaspor: 1-0

Elazığspor-Kahta 02 Spor: 1-0

Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-0

Bursa Yıldırımspor-Osmaniyespor: 1-1

Formül Erbaaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-2

2. Grup:

Siirt İl Özel İdaresi-Çarşambaspor: 2-2

Alagöz Holding Iğdır-Yomraspor: 3-1

Bayrampaşa-Altındağ: 0-1

Kuşadasıspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-0

68 Aksaray Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 3-2

Hacettepespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1

Kızılcabölükspor-Bitexen Düzcespor: 0-1

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-0

3. Grup:

Kardemir Karabükspor-Esenler Erokspor: 1-2

Ceyhanspor-Fethiyespor: 0-3

Ofspor-İçel İdmanyurduspor: 1-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Ağrı 1970: 2-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka: 1-1

Edirnespor-Mardin 1969: 2-0???????

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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