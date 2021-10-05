Fanatik Sports and Business Summit 2021 düzenlendi

Orçun Çevikoğulları: Sporcularımızı burada görmek bizler için büyük gurur kaynağı

Mete Gazoz: Tokyo, bizim için her şeyin başlangıcı oldu

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ - Fanatik gazetesinin düzenlediği, Vestel'in ana sponsorluğunu üstlendiği Fanatik Sports and Business Summit 2021, olimpik sporcular ve yöneticilerin katılımıyla bugün düzenlendi.

Olimpiyat bronz madalyası sahibi Hakan Reçber ise olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Servet Tazegül'ü idol olarak gördüğünü ve geriye dönük tüm maçlarını izlediğini söyledi. Servet Tazegül'le kendisini kıyaslaması için öncelikle olimpiyatlarda altın madalya kazanması gerektiğini dile getiren Reçber, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak istediğini ve bunun için çok çalışacağını belirtti.