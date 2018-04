Sözlü: "Tbmm, Türk Milleti İçin Umudun, Düşmanları İçin Hüsranın Adıdır"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TBMM'nin varlığının büyük Türk Milleti için umudun, Türk düşmanları içinse hüsranın adı olduğunu vurgulayarak Türk çocuklarının Cumhuriyet'i kıymetlendirip Türk Milleti'ni milletler camiasında omuzlar üzerinde yükselterek hak ettiğini noktaya ulaştıracağına olan inancını ifade etti.

Başkan Sözlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Yurdun işgal altında olduğu süngü ve silahın tehdit sürdüğü bir dönemde kurulan Meclis ile kahraman ecdadın milli birlik ve beraberliğin, birlikte mücadele etmenin silahtan ve savaştan daha önemli olduğunu vurgulayan Sözlü, Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının TBMM'yi kurarken hedeflerinin düşmandan, ihanetten arındırılmış tam bağımsız bir ülke, özgür ve eğitilmiş bir millet, öz kaynaklara dayanan milli ekonomi olduğunu hatırlatarak benzer tehditlerin bugün de Türk Milleti'nin karşısında bulunduğunu belirtti.

TBMM, milli kimliğin ve milli egemenliğin eşsiz abidesidir"

TBMM'nin 98 yıldır milli kimliğin, milli onurun ve milli egemenliğin eşsiz abidesi olduğunu ifade eden Başkan Sözlü, "Dönemin Meclis üyelerinin her birinin geldikleri toplumsal tabaka, kültür düzeyi, dünyaya bakışları, hatta savundukları siyasi düşünceler bile özünde aynı değildir. Milli mücadele kahramanları arasında dahi fikir ve değerlendirmelerde çeşitlilik her ortamda kendisini göstermiştir. Ancak mesele vatan mücadelesi olunca görüş ayrılıkları esasa nüfuz edememiş, tam bir birlik ruhu içinde millet ve devlet bekasına sahip çıkmak için Anadolu'ya buradan ses verilmiştir. Bugün de bu bilinç örnek alınmalı, bu duruş Gazi Meclis'ten memleketin her bir zerresinde özenle hissettirilmeli" dedi.

"Minnet ve rahmetle anıyorum"

Başkan Sözlü, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1920'de Meclisi açan ve 1923'te Cumhuriyeti kuran milli şuur, tarihte kalmış bir yadigar olarak görülmemelidir. Aynı şuur ve güç, bugün de benzer buhranların arasında umut arayan milletimize yol gösteren bir ışık olarak parlamaktadır. Kuruluşunun 98. yılını kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün de demokrasimizin, milli devletimizin ve geleceğimizin en büyük güvencesidir. Bu güvencenin toplumsal dayanağı ve en temiz kaynağı ise ise pırıl pırıl çocuklarımızdır. Çocuklarımızı ülkesini, milletini seven, onlar için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, dünya yüzünde saygın ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu, başı dik vatandaşları kılmak bizlere düşen görevlerdir. 98 yıl önce bu kutsal vatanı ve Meclis'i emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum." - ADANA