İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'ya tarihinin en büyük yenilgilerini uğratıyoruz. Arkasında kim olursa olsun. Biz Kandili kimin yönettiğini bilmiyor muyuz? Amerika idare ediyor. Arkasında kim olursa olsun o kadar güçlü bir şekilde adım atıyoruz ki PKK'nın adına öyle bir darbe indireceğiz ki bir daha kimse anmayacak" dedi.

Soylu, Aydın'ın Çine ilçesinde Çine Meydanı'nda vatandaşlara hitabında, Türkiye'nin zorlu dönemlerden geçtiğini söyledi.

Güçlü, büyük ve bağımsız bir Türkiye'nin istenmediğini ifade eden Soylu, "Güçlenelim de sözümüz dünyaya hüküm olarak geçsin' diyen bir Türkiye istemiyorlar. İlerlemeyelim istiyorlar. Hep ayağımızın ucuna bakalım, hiç ufka bakmayalım. Geleceğe bakmayalım, planlamayalım istiyorlar ama buna nazaran potansiyeli güçlü bir Türkiye bu süreç içerisinde güçlü adımlar attı." dedi.

-"4,5 yılda gaza basmak için"

"Hedeflerine ulaşmayan bir Türkiye olsun" denildiğini aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"2023, 2053'e, 2071'e etrafımızdaki coğrafyada yaşanan haksızlıklara el uzatmayalım, laf söylemeyelim istiyorlar. Kendi kabuğunda bir Türkiye olsun, kıt kanaat geçinen, 'yarını nasıl geçireceğim' diyen herkesin hesap ettiği bir Türkiye tablosu olsun istiyorlar. Yukarıdan aşağıya her tülü kumpası, oyunu ve tezgahı bu ülkenin üzerine oynamaya çalışıyorlar. Şimdi 31 Mart Yerel Seçimleri'ne gidiyoruz. 'Aman bir döviz operasyonu yapalım, aman bir ekonomik operasyon, saldırı yapalım, hükümet biraz zayıflasın, milletin nezdinde itibarını kaybetsin, seçime de böyle girsin biraz da oy düşürsün' sonra 4,5 yıl seçim olmayan dönemde biz bunlara adım attırmayız. Millet bunlardan desteğini az buçuk çektiği andan itibaren bunlara gerekli olduğunu gösteririz.'

Burada bir tablo var şu anda. Biz ne için bir araya geldik. Cumhur İttifak'ını neden yaptık. Sadece Celal Bey Çine'de, Mustafa Bey Aydın'da kazansın diye mi? Sadece bunun için değil 7 yıldan beri anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Cumhur İttifakı ile bunların önüne bir set geçtik ki önümüzdeki 4,5 yılda gaza basmak için."

"Bunlar PKK'nın vekilleri"

HDP'li vekilleri "milletvekili" olarak görmediğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Bunlar PKK'nın vekilleri, ben onlara milletin vekili demem. Bedeli neyse ödemeye hazırım. Onlar bu aziz ve asil milletin vekilleri olabilecek karaktere, sadakate sahip değiller. Bu coğrafyada güçlü ve özgür bir Türkiye istemiyorlar. Biz bu coğrafyada özgür, güçlü, bağımsız ve ayakları üzerinde duran bir Türkiye'yi inşallah milletimizin iradesiyle ortaya koyacağız. Türkiye eski Türkiye değil, dağlarda 15 bin terörist vardı şimdi 700 kaldı. Onlar da kaçıyorlar fare gibi bir yerlere sığınıyorlar. Bu millete yaptıklarını, orada 14-15 yaşında çocuklara yaptıklarını, ülkemizin nesillerine yaptıklarını eğer burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz."

PKK'ya en az katılımın 2018'de olduğunu belirten Soylu, bu yaz bu sayının daha da düşeceğini, son 2 yılda 3 bin 333 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 bin 99 barınak ve sığınağın yok edildiği bilgisini verdi.

Türkiye'nin güçlü bir şekilde ilerlediğinin altını çizen Soylu, "PKK'ya tarihinin en büyük yenilgilerini uğratıyoruz. Arkasında kim olursa olsun. Biz Kandil'i kimin yönettiğini bilmiyor muyuz? Amerika idare ediyor. Arkasında kim olursa olsun o kadar güçlü bir şekilde adım atıyoruz ki PKK'nın adına öyle bir darbe indireceğiz ki bir daha kimse anmayacak." dedi.

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş'ın çalışkan bir insan olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Dost, vefalı adamdır. Çok çalışkandır. Ankara'da herkesle arası iyidir. Yapamayacağı iş yoktur. Çine'de hem büyükşehir hem ilçe başkanına tulum oy verelim de herkes çatlasın. Hem Aydın hem Çine hem de Mustafa Savaş'ın emrindeyim." diye konuştu.

Tapu teslim töreni ve sağlık merkezi açılışı

Soylu, konuşmasının ardından Yolboyu, Karakollar, Kahraman, Kuruköy, Evciler, Çaltı ve Yağcılar mahallelerinde yaşayan vatandaşlara tapularını teslim edip Çine Toplum Sağlığı Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Soylu, merkezin yaklaşık 4,7 milyon liraya mal olduğunu belirtti.

Her zaman vatandaşın sıkıntısına çare olmak için çalıştıklarını vurgulayan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yaptığımız eserleri, hizmetleri sıraladığımız zaman birileri diyor ki 'Teknoloji gelişiyor, dünya gelişiyor elbette ki onlar zaten yapılacaktı.' Eğer kasanızda 4,7 milyon liranız yoksa siz Çine'ye bu eseri yapamazsınız. Kimse size işçilik bağışlamaz. Kimse size demir bağışlamaz. Hiçbir yatırım, hiçbir hizmet kendiliğinden olmuyor. Türkiye şehir hastaneleri yapabiliyorsa eğer kasasında şehir hastanelerini yapabilecek parası varsa bundan dolayıdır.

Bu mahallerde tapu tesciliyle ilgili bir süreç yaşandı. Allah'a şükür, bu meseleye de çözüm ürettik ve 563 parselde eski tapu malikleri adına tapu tescil işlemleri yapıldı, bunların yaklaşık 250 parseli eski tapu malikleri adına, diğer parseller eski tapu maliki olan maliye hazinesi adına tescil edildi. Bugün de 30 parselin tapu dağıtımını inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Bizim bir özelliğimiz vardır. Biz vatandaşımızdan asla uzak olmayız. istişareyi, dinlemeyi, vatandaşın sıkıntısına çare üretmeyi asla bırakmayız. Bunun bir örneğini bugün gerçekleştiriyoruz, inşallah dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi yarın da buna hep birlikte devam edeceğiz."

Kaynak: AA