Sosyal Medyadan Polise Hakaret Eden Sürücü Tutuklandı

Sivas'ta, kendisine ceza yazan trafik polislerine sosyal medya hesabından hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım'da İstasyon Caddesi 50. Yıl Kavşağı'nda durdurdukları bir araçta standart dışı ışık ve cam filmi bulunduğunu tespit etti. Polis, ismi açıklanmayan araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ceza kesti.

Cezanın ardından görevli trafik polislerine yönelik sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşım yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne Türk Ceza Kanunun 301. maddesine göre, "Türk Milletini, Cumhuriyetini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret" suçlarından adli işlem yapıldı.

Gözaltına alınan sürücü dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.