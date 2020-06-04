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Sosyal medyada lider Galatasaray

Dört büyük kulübün sosyal medyada liderlik yarışıMurat ÖZYILDIRIM / - Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak geçen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeşil zemin dışında da rekabetleri tüm hızıyla sürüyor.

Sosyal medyada lider Galatasaray
04.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:25

Dört büyük kulübün sosyal medyada liderlik yarışı

Murat ÖZYILDIRIM/ - Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak geçen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeşil zemin dışında da rekabetleri tüm hızıyla sürüyor. "4 Büyükler" Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarında takipçi ve abone sayılarıyla birbirleriyle yarışıyor.

4 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 4 büyük kulübün Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarındaki takipçi ve abone sayıları şu şekilde:

1- GALATASARAYFacebook: 12 milyon 272 bin 52Twitter: 9 milyon 345 bin 883Instagram: 8 milyon 766 bin 214YouTube: 1 milyon 550 bin2- FENERBAHÇEFacebook: 9 milyon 77 bin 471Twitter: 7 milyon 366 bin 537Instagram: 5 milyon 346 bin 317YouTube: 1 milyon 360 bin3- BEŞİKTAŞFacebook: 5 milyon 695 bin 436Twitter: 4 milyon 227 bin 230Instagram: 3 milyon 363 bin 638YouTube: 639 bin4- TRABZONSPORFacebook: 941 bin 446Twitter: 1 milyon 756 bin 616Instagram: 745 bin 808

YouTube: 224 bin

(GRAFİKLİ)


Kaynak: DHA

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