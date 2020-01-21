Sorgun Belediyespor: 3-1

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Tolgacan Dinçer (xx)ARKAS SPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Bravo (xxx), Caner (xx), Burak Çevik (xx), Muhammet (xx)SORGUN BELEDİYESPOR: Aslan (xx), Demirhan (xx),...

21.01.2020 21:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:17
Sorgun Belediyespor: 3-1

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Tolgacan Dinçer (xx)ARKAS SPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xxx), (xxx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Bravo (xxx), Caner (xx), Burak Çevik (xx), Muhammet (xx)SORGUN BELEDİYESPOR: Aslan (xx), Demirhan (xx), Mehmet (xx), Centelles (xx), Alfonso (xx), Halil İbrahim (xx), Serkan (xx), Batı (x), Onur (xx), Çağlar (x), Yusuf (x)SETLER: 25-19, 22-25, 25-20, 25-19SÜRE: 108 dakika (26, 30, 26, 26)AXA Sigorta Efeler Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde Arkas evinde 'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 22-25, 25-20 ve 25-19'luk skorlarla sona erdi. İzmir ekibi, bu sonuçla üst üste 6'ncı galibiyetini alarak zirve mücadelesini sürdürdü.

- İzmir
Kaynak: DHA
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