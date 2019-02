Sony ve Fujitsu Eğitim Kayıtları İçin Blockchain Platformu Oluşturdu

– Japonya merkezli çokuluslu elektronik şirketi Sony'nin eğitim kolu Sony Global Education, Tokyo merkezli teknoloji şirketi Fujitsu'yla yaptığı işbirliği kapsamında, eğitime ilişkin kayıtların tutulması için blockchain temelli bir platform oluşturacak.

Sony Global Education, Fujitsu Limited ve Fujitsu Research Institute, Japonya'da yabancı öğrencilere eğitim veren Human Academy ile yapacağı saha deneyinde ders kayıtları ve not verilerini blockchain teknolojisi üzerinde saklayarak söz konusu teknolojinin kullanılabilirliğini değerlendirecek. Her öğrencinin ders notları ve bilgileri sertifika formunda blockchain üzerinde saklanacak. Söz konusu veriler aracılığıyla Human Academy'nin her bir yabancı öğrencinin düzeyini görebilmesi ve eğitimini bu şekilde vermesi hedeflenirken, söz konusu deneme süresinin 27 Şubat'ta başladığı ve 29 Mart'a kadar süreceği belirtildi. - İstanbul

Kaynak: DHA