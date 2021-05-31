Sonuçlar İnanılmaz | Asus AI Gürültü Engelleyici Mic Adaptör
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Sonuçlar İnanılmaz | Asus AI Gürültü Engelleyici Mic Adaptör

Sonuçlar İnanılmaz | Asus AI Gürültü Engelleyici Mic Adaptör
Tekmoloji - Haberler | Teknoloji

Eğer evden çalışıyorsanız, Asus'un yapay zeka destekli gürültü engelleyici mikrofon adaptörüne ihtiyacınız olacak!

Bugün elimizde oldukça ilginç bir ürün var ve alacağınız sonuçlar inanılmaz! Bu video da anlatımdan daha çok deney yaptık.

Ekipmanlarımız;

-Asus yapay zeka destekli mikrofon adaptörü ve Saramonic blink 500 b2 kablosuz mikrofon.

Not: Senaryolarda ki sesler en yüksek seviyede kullanılmıştır!

Evet ses kalitesini birazcık bozuyor olabilir ama özellikle evden çalışanlar için harika bir ürün diyebilirim, fiyatının hakkını fazlasıyla veriyor.

İyi seyirler...

Kaynak: Tekmoloji

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