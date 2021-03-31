Son dakika: Yüksel Yıldırım, PFDK'ya sevk edildi

Son dakika haberi: Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlanan TFF Hukuk Müşavirliği'nce 31.03.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın 30.03.2021 tarihinde medyada yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Klasman Gözlemcisi Recai Kuzey'in 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, 'hakaretleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve 'ayrımcılığı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 31.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı