Son Dakika | Yaşlı adamı öldürüp kuyuya atan şüpheliler, adliyeye sevk edildi (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMersin'de Remzi Kuzal'ı (76), başına sert bir cisimle vurup öldürdüğü iddia edilen H.B. ile cesedi su kuyusunda atmada kendisine yardım ettiği belirtilen Y.Ö. ve M.N.E. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.