Son Dakika | Yaşlı adamı öldürüp kuyuya atan şüpheliler, adliyeye sevk edildi (2)
25.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:45
Edinilen son dakika gelişmesine göre 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMersin'de Remzi Kuzal'ı (76), başına sert bir cisimle vurup öldürdüğü iddia edilen H.B. ile cesedi su kuyusunda atmada kendisine yardım ettiği belirtilen Y.Ö. ve M.N.E. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin'de Remzi Kuzal'ı (76), başına sert bir cisimle vurup öldürdüğü iddia edilen H.B. ile cesedi su kuyusunda atmada kendisine yardım ettiği belirtilen Y.Ö. ve M.N.E. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN