Son dakika! Telefonla dolandırıcılık şüphelisi, 85 saatlik görüntü izlenerek yakalandı Son dakika habere göre MALATYA'da, cep telefonu ile aradığı kişileri, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırdığı öne sürülen Semih G., polis ekiplerince izlenen 85 saatlik görüntünün ardından adresi belirlenerek yakalandı.

MALATYA'da, cep telefonu ile aradığı kişileri, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırdığı öne sürülen Semih G., polis ekiplerince izlenen 85 saatlik görüntünün ardından adresi belirlenerek yakalandı.

Kentte cep telefonuyla aradığı kişilere, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan Semih G., vatandaşların parasını ve ziynet eşyalarını alıp, ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan kişilerin başvurusu üzerine polis çalışma başlattı. Polis ekipleri, 50 farklı kameradaki 85 saatlik görüntüyü izledi. Görüntülerin incelenmesinin ardından polis şüphelinin Mersin'de olduğunu saptadı. Polis ekpilerinin Mersin'de belirlediği adrese düzenlenen operasyonla Semih G. yakalandı. Şüphelinin üzerlerinde ve adresinde yapılan aramada ise 50 çeyrek, 15 yarım ve 1 tam altın ile 1 yüzük ve 8 bin TL ele geçirildi. Paralar ve altınlar sahiplerine geri teslim edilirken, emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Semih G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA