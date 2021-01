Son dakika... TBMM Başkanı Şentop: 1992'den bu yana 5 bin Kazak öğrenciye YTB bursu verildi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye tarafından 1992'den bu yana 5 bin Kazak öğrenciye Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursu verilmiştir. Geçtiğimiz yıl 155 öğrenci kardeşimize bu burs sağlanmıştır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, video konferans yöntemiyle Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (AYÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2'nci Dönem Açılış Programına katıldı. Burada öğrencilere ve akademisyenlere hitap eden Şentop, Türkiye'nin, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu belirterek, iki ülke arasında kısa sürede diplomatik ilişkilerin tesis edildiğini söyledi. Şentop, "Üniversitenin en temel amaçlarından biri başta Türkiye ve Kazakistan halkları, geniş anlamda ise Türk dünyasını temsil eden çeşitli halklar arasındaki beşeri temasların artmasını, halklarımızın birbirlerini daha iyi tanımasını, bu sayede aslında ne kadar yakın ve ne kadar benzer olduğumuzu keşfetmelerini sağlamaktır. Bunun için birbirimizin konuştuğu dili anlamak ve öğrenmek, söyleyiş farklılıklarını tanımak ve telaffuzun arkasında zengin bir ortak kelime hazinemizin bulunduğunu görmek çok önemlidir. Bu sebeple Türkiye'den buraya öğrenim görmeye gelen her öğrenciye Kazakça öğrenmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'GENÇ NESLİ YETİŞTİREN NESİL KENDİSİNİ HESABA ÇEKMELİ'Şentop, akademisyenlere hitaben konuşarak, "Gençlerin ahlakından, gençlerin hal ve tavırlarından şikayet etmek insanların kendi sorumluluklarını görmezden gelmesidir diye düşünüyorum. Zira genç neslin şartlarını, görgü ve kültürünü bizler oluşturuyoruz. O nedenle ben gençlerimizin yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum. Dönüp kendimize, 'biz gençler için ne hazırladık' diye sormak gerektiğini, genç nesli yetiştiren neslin kendisini hesaba çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir akademisyen olarak da öğrencilerimizin yalnızca derslerini anlatıp çıkmak değil her daim koruyup kollayıp gözetmekle de yükümlüyüz. Öğrencilerimizin her biri farklı şartlardan, farklı ailelerden, farklı kültür ve coğrafyalardan geliyor. Biz bu çeşitli, nadide güzelliklere sahip öğrencilerimizin her birinin yeteneklerinin farkına varmalıyız. Hepsine aynı şartlardan geliyormuş, aynı şartlara sahipmişçesine davranmak doğru bir usul değil. Elbette öğrencilerimize davranışımız adaletsizliğe yol açmamalıdır. Ancak öğrencimizin hasta olup olmadığını fark etmek, ailesinin yaşadığı sıkıntıları bilmek, belki gözündeki aşk parıltısını fark etmek, heyecanlarını duyabilmek, üzüntü ve kederlerini hissetmek bu en güzel çağlarını yaşayan kıymetli öğrencilerimizin hayatlarına belki de unutamayacakları bir dokunuş bırakmamızı sağlayacaktır."'5 BİN ÖĞRENCİYE BURS SAĞLANDI'Daha sonra YTB burslarına değinen Şentop, "Türkiye tarafından 1992'den bu yana 5 bin Kazak öğrenciye Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursu verilmiştir. Geçtiğimiz yıl 155 öğrenci kardeşimize bu burs sağlanmıştır" dedi.Üniversitede eğitim gören öğrenciler hazırladıkları bir video ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere tüm Türkiye'ye, kendilerine ve ülkelerine desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, Türk halkına selamlarını gönderdiler.

