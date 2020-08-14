Son dakika... SPOR Bakan Kasapoğlu Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var -1-
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Son dakika... SPOR Bakan Kasapoğlu Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var -1-

Gelen son dakika haberlerine göre SPOR Bakan Kasapoğlu: Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye varEsma MURAT - Doğan GÜNDOĞDU / İSTANBUL, (DHA) - Eyüpsultan'da, ikinci yüzme havuzunun temel atma töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

14.08.2020 21:44 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:53

SPOR Bakan Kasapoğlu: Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var

Esma MURAT - Doğan GÜNDOĞDU/ İSTANBUL, (DHA) - Eyüpsultan'da, ikinci yüzme havuzunun temel atma töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Kasapoğlu, 'Sanayi, ekonomi, ulaşım, sağlık ve spor ile her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var' dedi.

Alibeyköy Bölgesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun çalışmaları devam ederken, Eyüpsultan'da ikinci havuzun yapım çalışmaları başladı. Yaklaşık 70 bin nüfusa sahip bölgeye hizmet verecek olan yüzme havuzunun temel atma törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Vali Yardımcısı Niyazi Ertem katıldı. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tesisi; otopark, Açıkhava spor alanı ve peyzaj alanları da dahil olmak üzere toplamda 1.500 metrekarelik alan üzerine yapılacak.

'ALIN TERİ DÖKMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Bu ülkede çivisi dahi olmayanlar böbürlene böbürlene dolaşa dursunlar. Biz onlara inat bu ülke için, yarınlar için durmadan üretmeye, taş üstüne taş koymaya, alın teri dökmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkenin sadece bu günlerini değil, bu ülkenin yarınlarını düşünüyoruz' dedi. Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

'Dün Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle AK Partimizin 19'uncu yılının kutlamasını gerçekleştirdik. Bu ülkenin onlarca yılık kazanımlarını rekorlarla çok çok farklı bir noktaya götüren bir on dokuz yıl. Sanayi, ekonomi, ulaşım, sağlık ve spor ile her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var. Bizim de bundan sonraki çabamız zirveye olan iddiayı çok daha büyük başarılarla taçlandırmak. 2019 yılını hep birlikte yaşadık. 2019 spor adına büyük başarıların gerçekleştiği ve hepimizin gururlandığı bir yıl oldu. Bu yıl küresel salgın neticesinde pek çok müsabaka iptal oldu. Ama bu iddiamızı önümüzde süreçte her alanda durmaksızın devam ettireceğiz. ve bu çıtayı çok daha yukarıya birlikte taşıyacağız'

'YÜZME BİLMEYEN KALMASIN DEDİK'

Yerel yönetim iş birliklerini çok önemsediğini söylen Kasapoğlu, 'Eyüpsultan Türkiye'nin sembol beldesi, o yüzden bu kutsal beldeye hizmet etmek bizler için büyük bir onurdur. Ben bu anlamda yerel yönetim iş birliklerini çok önemsiyorum. Bu çerçevede Belediye Başkanımız Deniz Köken beye, Kaymakamımıza, teşkilatımımıza ve tüm Eyüpsultan yöneticilerine bu anlamdaki iş birlikleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu görmüş olduğunuz yüzme havuzunu biz çok kısa bir sürede konuştuk. Başkanımız bu anlamdaki çalışmaları çok hızlı bir şekilde tamamladı. ve temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. ve inanıyorum ki bu temel çok güzel bir havuz ile vücut bulup tamamlanacak. Tıpkı Alibeyköy'deki havuzun çok kısa bir sürede tamamlanacağı gibi. Biliyorsunuz ki 'Yüzme bilmeyen kalmasın' Bakanlığımızın en önem verdiği projelerden biri. Bizler de yüzme bilmeyen kalmasın dedik ve 2020 için 1 milyon kişi dedik. Projemiz, pandemi sürecine rağmen iyi bir şekilde ilerliyor. Bu rakamı da aşacağız. Yine Belediyemiz ile gerçekleştireceğimiz spor alt yapısını gerçekleştireceğiz? diye konuştu.

'BURADAN MAHALLERİMİZ, OKULLARIMIZ, GENÇLERİMİZ YARARLANMIŞ OLACAK'

100 bine yakın gencin salonları tıklım tıklım dolduracağını kaydeden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 'Bizler kırk yılda iki yüzme havuzu yapmış oluyoruz. Başka bir spor salonumuz dahi yok ve iki spor salonu yapacağız. Toplam 100 bine yakın gencimiz ve hanımefendi bu salonları tıklım tıklım dolduracak. Bu ülkede bir çivisi olmayanlar şimdi çok şey yapmışlar gibi konuşuyorlar. Buradan mahallerimiz, okullarımız, gençlerimiz yararlanmış olacak. Ben bu eserimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum' dedi.

70 BİN NÜFUS YOĞUNLUĞUNA SAHİP BÖLGEYE HİZMET VERECEK

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Eyüpsultan Belediye Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde yapılan iki adet yarı olimpik yüzme havuzundan birisi olan Eyüpsultan Bölgesi Yüzme Havuzu, yakın mahalleler ile birlikte yaklaşık 70 bin nüfus yoğunluğuna sahip bölgeye hizmet verecek.

BÖLGEYE YAPILAN İLK YÜZME HAVUZU

Topçular Mahallesi Gürbüzler Caddesi üzerinde yapılacak olan Eyüpsultan Bölgesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tesisi Eyüpsultan bölgesine yapılan ilk havuz olma özelliği taşıyacak. Tesis otopark, açık hava spor alanı ve peyzaj alanları da dahil olmak üzere bin 500 metrekare oturum alanında, 5 parkurlu 25x12,5 metre havuz alanına sahip, yüksekliği 140 cm'den 200 cm'e değişken ölçüde olacak, hem çocuk hem de yetişkinler için spor yapma imkanı sağlayacak.

BAKAN KASAPOĞLU EYÜP STADINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Törenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüp Stadı'na geçti. Bakan Kasapoğlu burada incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Son dakika... SPOR Bakan Kasapoğlu Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var -1-

Kaynak: DHA

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