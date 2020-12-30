Son dakika! Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika! Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

30.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:16
Son dakika! Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mehmet Uzundağ yönetimindeki 38 BM 172 plakalı otomobil, Gültekin Mahallesi İbrahim Göker Caddesi'nde Dursun Şentürk idaresindeki 06 JSC 51 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralan sürücüler, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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